Мужчина не пришел в ТЦК по повестке и попал в тюрьму

Зал Дружковского городского суда Донецкой области. Фото: dr.dn.court.gov.ua

Тисменицкий районный суд Ивано-Франковской области приговорил мужчину к одному году лишения свободы за уклонение от мобилизации. Речь идет о 41-летнем жителе села Марковцы.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином реестре судебных решений 10 декабря.

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Детали дела

Согласно материалам дела, 31 августа 2023 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к военной службе. Его обязали прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) 1 сентября 2023 года.

Однако, получив повестку и будучи предупрежденным об уголовной ответственности за уклонение, мужчина не явился в ТЦК.

Решение суда

Мужчину признали виновным по ст. 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации). Приговор — один год лишения свободы.

Напомним, в Киеве осудили 41-летнего мужчину, который незаконно купил и перепродавал боеприпасы и взрывчатку.

Также в Ивано-Франковской области судили работника ТЦК за взятку, чтобы тот помог повлиять на принятие решения о выдаче военно-учетных документов с наличием у них электронного кода для идентификации в системе "Оберіг".