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Працівник ТЦК за хабар допоміг оформити відстрочку — вирок суду

22 грудня 2024 09:35
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Відстрочка за хабар — як суд покарав працівника ТЦК та СП
Військовий кладе гроші в кишеню. Фото: АрміяInform
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Калуші в Івано-Франківській області засудили військовослужбовця роти охорони районного ТЦК та СП за отримання хабаря від військовозобов'язаного. Чоловікові доведеться сплатити штраф.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Обвинувачений — старший стрілець 1 відділення роти охорони ТЦК та СП. За інформацією слідства, 21 червня 2024 року він першу частину хабаря — дві тисячі гривень. Вже через десять днів чоловікові принесли другу частину грошей — 400 доларів.

Військовий взяв хабар, аби допомогти знайомому вплинути на ухвалення рішення начальника РТЦК та СП щодо видачі військово-облікових документів із наявністю у них електронного коду для ідентифікації у системі "Оберіг". Також чоловік передав довідку про відстрочку від мобілізації та тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Обвинувачений у судовому засіданні пояснив, що до нього звернувся друг та попросив допомогти його знайомому в оформленні військово-облікового документа. Він заявив, що чоловік, якому військовослужбовець допомагав оформити ВОД та відстрочку, дійсно мав на це право, а він тільки допоміг це зробити поза чергою.

Вирок суду

Військовослужбовець визнав свою провину в суді. Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Йому призначили покарання у вигляді штрафу — 85 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Чернівцях військовий роти охорони, який проходив службу у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки й вигадав схему з ухилення від мобілізації. Суд ухвалив рішення покарати чоловіка штрафом.

Лікар-онколог у Львові взяв хабар у розмірі 1500 доларів та пообіцяв вплинути на посадовців МСЕК задля продовження групи інвалідності. Справу медика розглянули в суді.

суд хабар відстрочка ТЦК та СП судові рішення

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