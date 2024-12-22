Отсрочка за взятку — как суд наказал работника ТЦК и СП

Военный кладет деньги в карман. Фото: АрмияInform

В Калуше в Ивано-Франковской области судили военнослужащего роты охраны районного ТЦК и СП за получение взятки от военнообязанного. Мужчине придется заплатить штраф.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Обвиняемый — старший стрелок 1 отделения роты охраны ТЦК и СП. По информации следствия, 21 июня 2024 года первая часть взятки — две тысячи гривен. Уже через десять дней мужчине принесли вторую часть денег — 400 долларов.

Военный взял взятку, чтобы помочь знакомому повлиять на принятие решения начальника РТЦК и СП о выдаче военно-учетных документов с наличием у них электронного кода для идентификации в системе "Оберіг". Также мужчина передал справку об отсрочке от мобилизации и временном удостоверении военнообязанного.

Обвиняемый в судебном заседании объяснил, что к нему обратился друг и попросил помочь его знакомому в оформлении военно-учетного документа. Он заявил, что мужчина, которому военнослужащий помогал оформить ВОД и отсрочку, действительно имел на это право, а он только помог это сделать вне очереди.

Приговор суда

Военнослужащий признал свою вину в суде. Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Ему назначили наказание в виде штрафа — 85 тысяч гривен.

Напомним, в Черновцах военный роты охраны, который проходил службу в территориальном центре комплектования и социальной поддержки и придумал схему уклонения от мобилизации. Суд принял решение наказать мужчину штрафом.

Врач-онколог во Львове взял взятку в размере 1500 долларов и пообещал повлиять на должностных лиц МСЭК для продолжения группы инвалидности. Дело медика было рассмотрено в суде.