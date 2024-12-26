Чоловік отримав покарання за відкриття локацій працівників ТЦК

Суддя з вироком. Фото: depositphotos.com

В Івано-Франківській області суд засудив мешканця села Шешори, який у 2018 році створив Viber-чат під назвою "Поліція". Упродовж 2022-2024 чоловік розміщував там інформацію про те, де у Косівському районі працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки роздають повістки.

Про це йдеться у вироку Косівського районного суду.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що обвинувачений налаштував групу у Viber таким чином, щоб користувачі надсилали інформацію у вигляді текстових, фото-, аудіо- та відеоповідомлень із зазначенням місця, де співробітники ТЦК та СП проводять мобілізаційні заходи.

Лише у період з 17 грудня 2022 року до 6 вересня 2024 року у групі розмістили 11 таких повідомлень про роботу військових ТЦК та СП у Косівському районі.

У суді обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Чоловіка засудили за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

Рішення суду

Суд призначив обвинувачуваному покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. При цьому суд звільнив його від основного покарання та встановив іспитовий термін у розмірі півтора роки.

Чоловіка зобов'язали не виїжджати за кордон, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання та періодично реєструватися.

А у Львівській області військовозобов'язаний чоловік не прибув за повісткою в Територіальний центр комплектування (ТЦК), бо потрапив у лікарню. Суд вирішив його покарати.

Також ми писали, що у Дніпропетровській області судили чоловіка, який був обмежено придатний до військової служби та відмовився від бойової повістки.