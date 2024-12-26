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Мужчина сообщал локации работников ТЦК — что решил суд

26 декабря 2024 22:33
Виктория Козырь - редактор
Мужчина получил наказание за открытие локаций работников ТЦК
Судья с приговором. Фото: depositphotos.com
Виктория Козырь - редактор

В Ивано-Франковской области суд приговорил жителя села Шешоры, который в 2018 году создал Viber-чат под названием "Полиция". На протяжении 2022-2024 человек размещал информацию о том, где в Косовском районе работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки раздают повестки.

Об этом говорится в приговоре Косовского районного суда.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что обвиняемый настроил группу в Viber таким образом, чтобы пользователи посылали информацию в виде текстовых, фото-, аудио- и видеосообщений с указанием места, где сотрудники ТЦК и СП проводят мобилизационные мероприятия.

Только в период с 17 декабря 2022 года по 6 сентября 2024 года в группе разместили 11 таких сообщений о работе военных ТЦК и СП в Косовском районе.

В суде обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании виновности. Мужчину осудили за препятствование законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям.

Решение суда

Суд назначил обвиняемому наказание в виде пяти лет лишения свободы. При этом суд освободил его от основного наказания и установил испытательный срок в размере полутора лет.

Мужчину обязали не выезжать за границу, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы и периодически регистрироваться.

А во Львовской области военнообязанный мужчина не прибыл за повесткой в Территориальный центр комплектования (ТЦК), потому что попал в больницу. Суд решил его наказать.

Также мы писали, что в Днепропетровской области судили мужчину, который был ограничен пригодным для военной службы и отказался от боевой повестки.

Ивано-Франковск мобилизация ТЦК и СП военнообязанные судебные решения

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