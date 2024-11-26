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Екскомандир "Азова" висловився щодо розформування ТЦК

26 листопада 2024 01:30
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Як ексочільник полку "Азов" прокоментував пропозицію щодо розформування ТЦК та СП
Заступник командира Третьої ОШБр Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

Люди, які наполягають на розформуванні ТЦК, нічого не тямлять в армійській системі. Проблема криєтся не у ТЦК та СП, а в корупції, яка іноді в цих центрах спостерігається, та ставленні людей до мобілізаційного процесу.

Таку думку в понеділок, 25 листопада, в інтерв'ю NV висловив заступник командира Третьої ОШБр Максим Жорін.

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Жорін зауважив, що незадоволений тим, як в Україні зараз проходить мобілізація. Покращити цю ситуацію можуть рекрутингові центри, однак обійтися лише ними, відмовившись від мобілізації, у тих реаліях, в яких зараз перебуває Україна, неможливо.

"Ми маємо працювати зі ставленням людей до процесу мобілізації. Це можна було робити за рахунок обов’язкової підготовки цивільного населення. Ще до початку повномасштабної війни я займався такою підготовкою. Так от, навіть зараз після закінчення кожного курсу підготовки, є завжди декілька людей, які добровільно йдуть до війська", — зазначив ексочільник "Азова".

Також він додав, що ставлення цивільних до ТЦК буває абсолютно неадекватним. Цю проблему також потрібно вирішувати.

"Я не розділяю суспільство на тих, хто воює, і тих, хто не воює, ми всі українці і всі несемо відповідальність. Але ми можемо це змінити. Треба покращувати репутацію війська і ТЦК зокрема, але паралельно з цим обов’язково жорстко боротись з корупцією та проявами несправедливості", — підсумував військовий.

Нагадаємо, член безпекового комітету Верховної Ради Федір Веніславський вважає, що пропозиції щодо розформування ТЦК є грою проти суверенітету та незалежності України. За його словами, саме працівники ТЦК забезпечують 9598% мобілізаційних заходів в Україні та поповнюють резерви ЗСУ.

Раніше представник рекрутингового центру Денис Семирог-Орлик заявив, що без ТЦК мобілізація в умовах війни неможлива. До того ж саме ТЦК веде облік військовозобов'язаних, зниклих безвісти, поранених, загиблих і надає підтримку родинам бійців, які віддали життя за Україну.

військовий призов мобілізація ТЦК та СП військовослужбовці Рекрутинг Максим Жорін

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