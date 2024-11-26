Как экс-глава полка "Азов" прокомментировал предложение о расформировании ТЦК и СП

Заместитель командира Третьей ОШБр Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Люди, настаивающие на расформировании ТЦК, ничего не понимают в армейской системе. Проблема кроется не в ТЦК и СП, а в коррупции, которая иногда в этих центрах наблюдается, и отношении людей к мобилизационному процессу.

Такое мнение в понедельник, 25 ноября, в интервью NV высказал заместитель командира Третьей ОШБр Максим Жорин.

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Жорин отметил, что недоволен тем, как в Украине сейчас проходит мобилизация. Улучшить эту ситуацию могут рекрутинговые центры, однако обойтись только ими, отказавшись от мобилизации, в реалиях, в которых сейчас находится Украина, невозможно.

"Мы должны работать с отношением людей к процессу мобилизации. Это можно было сделать за счет обязательной подготовки гражданского населения. Еще до начала полномасштабной войны я занимался такой подготовкой. Так вот, даже сейчас после окончания каждого курса подготовки есть всегда несколько человек, которые добровольно идут в армию", — отметил экс-глава "Азова".

Также он добавил, что отношение гражданских к ТЦК бывает совершенно неадекватным. Эту проблему тоже нужно решать.

"Я не разделяю общество на тех, кто воюет, и тех, кто не воюет, мы все украинцы и все несем ответственность, но мы можем это изменить. Надо улучшать репутацию войска и ТЦК в частности, но параллельно с этим обязательно жестко бороться с коррупцией и проявлениями несправедливости", — подытожил военный.

Напомним, член комитета по вопросам безопасности Верховной Рады Федор Вениславский считает, что предложения касательно расформирования ТЦК являются игрой против суверенитета и независимости Украины. По его словам, именно работники ТЦК обеспечивают 95–98 % мобилизационных мероприятий в Украине и пополняют резервы ВСУ.

Ранее представитель рекрутингового центра Денис Семирог-Орлик заявил, что без ТЦК мобилизация в условиях войны невозможна. К тому же именно ТЦК ведет учет военнообязанных, пропавших без вести, раненых, погибших и оказывает поддержку семьям бойцов, отдавших жизнь за Украину.