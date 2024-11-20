ТЦК виконують важливі функції, але контрактний набір в ЗСУ можна перекласти на рекрутингові центри

Військовозобов'язані в приміщенні ТЦК. Ілюстративне фото: Житомирський ТЦК

ТЦК є ключовим органом, без якого зараз неможлива мобілізація в умовах війни. До того ж, ці центри виконують ще й важливу місію з надання послуг ветеранам та родинам бійців ЗСУ.

Таку думку Espreso.tv висловив головний сержант 4 Центру рекрутингу Сил територіальної оборони ЗСУ, штаб-сержант Денис Семирог-Орлик.

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В чому головні функції ТЦК

Він наголосив, що ТЦК є ключовим органом, який веде облік військовозобов'язаних, включаючи тих, хто звільнений від служби або вибув з лав Збройних Сил. Крім того, ТЦК займається обліком загиблих військовослужбовців та наданням підтримки їхнім родинам, а також веде облік поранених та безвісти зниклих.

"У випадку виявлення проблем у роботі ТЦК, необхідно зосередитися на зміні кадрів, а не на ліквідації цієї структури. Треба розподілити функції: ТЦК відповідає за мобілізацію, а центри рекрутингу — за контрактників", — зазначив Денис Семирог-Орлик.

Штаб-сержант підкреслив, що нещодавно запущений прямий рекрутинг підрозділів дозволив військовим частинам самостійно набирати особовий склад, але без ТЦК цей процес неможливий.

Нагадаємо, в Сухопутних військах заявили, що в них запрацювала гаряча лінія з питань мобілізації та обліку військовозобов'язаних. Вона надає швидку і доступну інформацію про військову службу.

Нагадаємо, юристи пояснили план дій, що треба робити, якщо в ТЦК з порогу вирішили відмовити у наданні відстрочки і не розглянули жодного документа.