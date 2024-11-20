ТЦК выполняют важные функции, но контрактный набор в ВСУ можно перенести на рекрутинговые центры

Военнообязанные в помещении ТЦК. Иллюстративное фото: Житомирский ТЦК

ТЦК является ключевым органом, без которого в настоящее время невозможна мобилизация в условиях войны. К тому же эти центры выполняют еще и важную миссию по предоставлению услуг ветеранам и семьям бойцов ВСУ.

Такое мнение высказал Espreso.tv главный сержант 4 Центра рекрутинга Сил территориальной обороны ВСУ, штаб-сержант Денис Семирог-Орлик.

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В чем главные функции ТЦК

Он подчеркнул, что ТЦК является ключевым органом, который ведет учет военнообязанных, включая освобожденных от службы или выбывших из рядов Вооруженных Сил. Кроме того, ТЦК занимается учетом погибших военнослужащих и поддержкой их семей, а также ведет учет раненых и без вести пропавших.

"В случае выявления проблем в работе ТЦК, необходимо сосредоточиться на смене кадров, а не на ликвидации этой структуры. Надо распределить функции: ТЦК отвечает за мобилизацию, а центры рекрутинга — за контрактников", — отметил Денис Семирог-Орлик.

Штаб-сержант подчеркнул, что недавно запущенный прямой рекрутинг подразделений позволил военным частям самостоятельно набирать личный состав, но без ТЦК этот процесс невозможен.

Напомним, в Сухопутных войсках заявили, что в них заработала горячая линия по вопросам мобилизации и учета военнообязанных . Она предоставляет скорую и доступную информацию о военной службе.

Напомним, юристы объяснили план действий, что следует делать, если в ТЦК с порога решили отказать в предоставлении отсрочки и не рассмотрели ни одного документа.