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Без ТЦК не обойтись — представитель рекрутинга ответил почему

20 ноября 2024 06:22
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
ТЦК выполняют важные функции, но контрактный набор в ВСУ можно перенести на рекрутинговые центры
Военнообязанные в помещении ТЦК. Иллюстративное фото: Житомирский ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

ТЦК является ключевым органом, без которого в настоящее время невозможна мобилизация в условиях войны. К тому же эти центры выполняют еще и важную миссию по предоставлению услуг ветеранам и семьям бойцов ВСУ.

Такое мнение высказал Espreso.tv главный сержант 4 Центра рекрутинга Сил территориальной обороны ВСУ, штаб-сержант Денис Семирог-Орлик.

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Он подчеркнул, что ТЦК является ключевым органом, который ведет учет военнообязанных, включая освобожденных от службы или выбывших из рядов Вооруженных Сил. Кроме того, ТЦК занимается учетом погибших военнослужащих и поддержкой их семей, а также ведет учет раненых и без вести пропавших.

"В случае выявления проблем в работе ТЦК, необходимо сосредоточиться на смене кадров, а не на ликвидации этой структуры. Надо распределить функции: ТЦК отвечает за мобилизацию, а центры рекрутинга — за контрактников", — отметил Денис Семирог-Орлик.

Штаб-сержант подчеркнул, что недавно запущенный прямой рекрутинг подразделений позволил военным частям самостоятельно набирать личный состав, но без ТЦК этот процесс невозможен.

Напомним, в Сухопутных войсках заявили, что в них заработала горячая линия по вопросам мобилизации и учета военнообязанных . Она предоставляет скорую и доступную информацию о военной службе.

Напомним, юристы объяснили план действий, что следует делать, если в ТЦК с порога решили отказать в предоставлении отсрочки и не рассмотрели ни одного документа.

ВСУ мобилизация война в Украине ТЦК и СП контракт Рекрутинг

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