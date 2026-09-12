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Головна ТЦК Е-черга до ТЦК: як онлайн обрати зручний для себе час візиту

Е-черга до ТЦК: як онлайн обрати зручний для себе час візиту

Ua ru
12 вересня 2026 18:20
Електронна черга до ТЦК: як записатися онлайн через Резерв+
ТЦК та СП. Фото: "Суспільне"

Міністерство оборони запустило сервіс електронної черги для всіх ТЦК в Україні. Тепер кожен громадянин може обрати необхідну послугу, день та годину візиту через додаток "Резерв+", а також скасувати свій запис за потреби.

Про це нагадали в Закарпатському ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Як записатися в чергу до ТЦК через інтернет

В усіх регіонах України з 1 травня 2025 року повноцінно функціонує єдина електронна черга.

Це державний сервіс, розроблений Міністерством оборони. Скористатися безоплатним цілодобовим функціоналом можуть не лише призовники, резервісти чи військовозобов'язані. Сервіс також відкритий для тих українців, які планують звернутися до центру комплектування для вирішення питань правового або соціального захисту.

Щоб записатися в чергу на візит до ТЦК, можна скористатися двома шляхами: через офіційний сайт е-черги та мобільний застосунок "Резерв+". Користувачу достатньо вказати потрібну послугу, після чого визначитися з оптимальною датою та часом візиту. Далі система присвоює номер у черзі та дозволяє відстежувати поточний статус заявки.

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Як скасувати електронний запис в чергу до ТЦК

Розробники також передбачили можливість скасування створеного запису, якщо плани людини раптово змінилися. Аби відвідувачі не забули про свій візит до ТЦК, сервіс надсилатиме їм спеціальні push-нагадування. 

Новини.LIVE повідомляє, що під час спільних перевірок поліція має право затримувати військовозобов'язаних, але діє за суворими правилами. У разі відмови взяти повістку патрульні спочатку складають акт про відмову, а після оформлення адміністративного затримання людину доправляють не до райвідділу поліції, а безпосередньо до ТЦК для складання протоколу.

Також ТЦК має рівно три дні, щоб розглянути електронну заяву призовника про визнання правопорушення. Якщо після цього терміну статус розшуку в застосунку "Резерв+" так і не зник, вирішити питання онлайн уже не вийде й доведеться звертатися особисто. 

військовий облік мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані Резерв+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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