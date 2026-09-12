Электронная очередь в ТЦК: как записаться онлайн через Резерв+

ТЦК и СП. Фото: "Суспільне"

Министерство обороны запустило сервис электронной очереди для всех ТЦК в Украине. Теперь каждый гражданин может выбрать нужную услугу, день и время визита через приложение «Резерв+», а также отменить свою запись при необходимости.

Об этом напомнили в Закарпатском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Как записаться в очередь в ТЦК через интернет

Во всех регионах Украины с 1 мая 2025 года полноценно функционирует единая электронная очередь.

Это государственный сервис, разработанный Министерством обороны. Воспользоваться бесплатным круглосуточным сервисом могут не только призывники, резервисты или военнообязанные. Сервис также открыт для тех украинцев, которые планируют обратиться в центр комплектования для решения вопросов правовой или социальной защиты.

Чтобы записаться в очередь на посещение ЦКК, можно воспользоваться двумя способами: через официальный сайт электронной очереди и мобильное приложение "Резерв+". Пользователю достаточно указать нужную услугу, после чего определиться с оптимальной датой и временем визита. Далее система присваивает номер в очереди и позволяет отслеживать текущий статус заявки.

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Как отменить электронную запись в очередь в ТЦК

Разработчики также предусмотрели возможность отмены созданной записи, если планы человека внезапно изменились. Чтобы посетители не забыли о своём визите в ТЦК, сервис будет отправлять им специальные push-напоминания.

Новини.LIVE сообщает, что во время совместных проверок полиция имеет право задерживать военнообязанных, но действует по строгим правилам. В случае отказа принять повестку патрульные сначала составляют акт об отказе, а после оформления административного задержания человека доставляют не в райотдел полиции, а непосредственно в ТЦК для составления протокола.

Также ТЦК имеет ровно три дня, чтобы рассмотреть электронное заявление призывника о признании правонарушения. Если по истечении этого срока статус розыска в приложении "Резерв+" так и не исчезнет, решить вопрос онлайн уже не получится и придется обращаться лично.