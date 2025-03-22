Киянин не з'явився в ТЦК за повісткою — як покарав суд

Молоток судді. Фото: Pexels

У Києві судили двірника, який отримав повістку на відправку, але в назначений час не прийшов у центр комплектування. Чоловік визнав свою вину та щиро розкаявся.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У листопаді 2024 року киянин пройшов ВЛК. Його визнали придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв`язку, оперативного забезпечення, охорони. Надалі чоловікові вручили повістку на відправку, але він її проігнорував.

У суді обвинувачений визнав свою вину повністю. Суд врахував це як обставину, що пом'якшує покарання.

Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним. Йому призначили покарання у виді позбавлення волі терміном на три роки.

Нагадаємо, раніше у Сумській області судили чоловіка, який проігнорував повістку. Він заявив, що не хоче служити, оскільки не бачить в цьому сенсу.

Також ми писали про те, що суд виніс вирок чоловіку, який добровільно відмовився від мобілізації попри те, що був придатним до служби. Він пояснив це тим, що нібито не може служити через стан здоров'я.