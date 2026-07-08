Дві різні адреси в ТЦК і ЦНАП: юрист пояснив, як уникнути проблем

Громадянин пише заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне". Колаж: Новини.LIVE

Світлана Красноштан Редактор

Громадянин повинен інформувати ТЦК про усі зміни у своїх персональних даних. Зокрема, про зміну адреси проживання. Якщо у базах ТЦК та ЦНАП вказані різні адреси, громадянин повинен уточнити цю інформацію під час візиту в ТЦК чи через "Резерв+".

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Інформаційні зобов’язання перед ТЦК

Перебуваючи на військовому обліку, громадянин має певні зобов’язання перед державою. Тобто перед представниками держави у територіальних центрах комплектування.

Одним із таких зобов’язань є надання ТЦК усієї достовірної інформації, яку вимагає законодавство. Зокрема, про шлюб, дітей, адресу проживання і варіанти контактування (телефон, електронна пошта тощо).

Також до обов’язків громадянина на військовому обліку входить інформування ТЦК про зміни у цих даних. Наприклад, після переїзду на нове місце проживання чи зміну державної реєстрації.

Дані можна змінити в "Резерв+"

До юристів звернувся громадянин, якого подали в розшуку ТЦК. Чоловік наголосив, що це сталося після закінчення відстрочки із аргументацією "Не стали на військовий облік за новою адресою".

Громадянин поцікавився, чи може бути такий розшук, чи законний він. Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, наголосив: "Скоріше за все, саме так. Бо станом на зараз Ви перебуваєте на обліку в ТЦК не за місцем реєстрації, а адреса реєстрації, як я розумію, вказана як місце проживання в "Резерв+".

Айвазян підтвердив припущення громадянина, що в такій ситуації може допомогти зміна даних через "Резерв+": "Загалом так, це повинно подіяти. Оскільки правила військового обліку передбачають, що Ви повинні перебувати на обліку в ТЦК за місцем реєстрації, але у разі зміни фактичного місця проживання повинні стати на облік вже в новому ТЦК".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, навіщо потрібно йти в ТЦК після реєстрації шлюбу.

Реєстрація шлюбу є важливою подією, про яку військовозобов’язаний громадянин має повідомити ТЦК. А от процес ВЛК зі зміною соціального статусу не пов’язаний жодним чином.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, про які зміни в паспорті не треба інформувати ТЦК.

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, мають повідомляти до ТЦК про зміни у документах та своєму соціальному статусі. Але деякі зміни не є важливим для територіальних центрів комплектування, про них повідомляти не треба.