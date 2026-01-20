Довідка лікарсько-консультативної комісії по догляд - чи триватиме відстрочка після спливання терміну дії довідки ЛКК

На прийомі у лікаря ЛКК. Фото: prikhodko.com.ua

Без довідки лікарсько-консультативної комісії відстрочка від мобілізації, оформлена для догляду за близьким родичем, буде втрачена. У такій ситуації військовозобов’язаному варто діяти на випередження.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Без довідки ЛКК відстрочка скасовується

Військовозобов’язані громадяни, які здійснюють постійний догляд за кимось із близьких родичів, мають право на відстрочку від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який розповів про те, що довідка ЛКК для його родича, тобто документ, який і затверджує потребу у постійному догляді, дійсна до кінця лютого.

Чоловік поцікавився, чи можуть після дати завершення чинності довідки ЛКК скасувати відстрочку, яка формально триватиме і далі.

"В принципі, Ви маєте право на відстрочку, допоки наявна підстава для останньої. Якщо довідка ЛКК дійсна до кінця лютого, то Ваше право на відстрочку зберігається саме до цієї дати", — визнав, коментуючи цю ситуацію, адвокат Юрій Айвазян.

Військовозобов’язаному варто діяти наперед

Юрист додав, що, повторно отримавши довідку ЛКК, громадянину треба буде знову подати заяву на відстрочку через ЦНАП.

"Принаймні у такий спосіб Ви надасте ТЦК підтверджувальний документ щодо Вашого права на відстрочку", — наголосив Айвазян.

Адвокат зазначив, що можна зробити це наперед, так би мовити, діючи на випередження – щоб не втрачати відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яким саме має бути документ від лікарсько-консультативної комісії для оформлення відстрочки від мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, які два документи потрібні для оформлення відстрочки з причини догляду за близьким родичем.