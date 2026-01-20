Справка врачебно-консультативной комиссии по уходу - будет ли продолжаться отсрочка после истечения срока действия справки ВКК

На приеме у врача ЛКК. Фото: prikhodko.com.ua

Без справки врачебно-консультативной комиссии отсрочка от мобилизации, оформленная для ухода за близким родственником, будет потеряна. В такой ситуации военнообязанному стоит действовать на опережение.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Без справки ВКК отсрочка отменяется

Военнообязанные граждане, осуществляющие постоянный уход за кем-то из близких родственников, имеют право на отсрочку от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который рассказал о том, что справка ВКК для его родственника, то есть документ, который и утверждает потребность в постоянном уходе, действительна до конца февраля.

Мужчина поинтересовался, могут ли после даты завершения действия справки ВКК отменить отсрочку, которая формально продлится и дальше.

"В принципе, Вы имеете право на отсрочку, пока имеется основание для последней. Если справка ВКК действительна до конца февраля, то Ваше право на отсрочку сохраняется именно до этой даты", — признал, комментируя эту ситуацию, адвокат Юрий Айвазян.

Военнообязанному стоит действовать наперед

Юрист добавил, что, повторно получив справку ВКК, гражданину надо будет снова подать заявление на отсрочку через ЦПАУ.

"По крайней мере таким образом Вы предоставите ТЦК подтверждающий документ о Вашем праве на отсрочку", — отметил Айвазян.

Адвокат отметил, что можно сделать это заранее, так сказать, действуя на опережение - чтобы не терять отсрочку от мобилизации.

