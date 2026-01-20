Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Справка ВКК действительна до февраля — отменит ли ТЦК отсрочку

Справка ВКК действительна до февраля — отменит ли ТЦК отсрочку

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 21:40
Справка врачебно-консультативной комиссии по уходу - будет ли продолжаться отсрочка после истечения срока действия справки ВКК
На приеме у врача ЛКК. Фото: prikhodko.com.ua

Без справки врачебно-консультативной комиссии отсрочка от мобилизации, оформленная для ухода за близким родственником, будет потеряна. В такой ситуации военнообязанному стоит действовать на опережение.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Без справки ВКК отсрочка отменяется

Военнообязанные граждане, осуществляющие постоянный уход за кем-то из близких родственников, имеют право на отсрочку от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который рассказал о том, что справка ВКК для его родственника, то есть документ, который и утверждает потребность в постоянном уходе, действительна до конца февраля.

Мужчина поинтересовался, могут ли после даты завершения действия справки ВКК отменить отсрочку, которая формально продлится и дальше.

"В принципе, Вы имеете право на отсрочку, пока имеется основание для последней. Если справка ВКК действительна до конца февраля, то Ваше право на отсрочку сохраняется именно до этой даты", — признал, комментируя эту ситуацию, адвокат Юрий Айвазян.

Военнообязанному стоит действовать наперед

Юрист добавил, что, повторно получив справку ВКК, гражданину надо будет снова подать заявление на отсрочку через ЦПАУ.

"По крайней мере таким образом Вы предоставите ТЦК подтверждающий документ о Вашем праве на отсрочку", — отметил Айвазян.

Адвокат отметил, что можно сделать это заранее, так сказать, действуя на опережение - чтобы не терять отсрочку от мобилизации.

Напомним, мы ранее писали о том, каким именно должен быть документ от врачебно-консультативной комиссии для оформления отсрочки от мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, какие два документа нужны для оформления отсрочки по причине ухода за близким родственником.

отсрочка военнообязанные справка уход комисия
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации