Відстрочка для догляду - чи є вітчим близьким родичем

Громадяни в територіальному центрі комплектування. Фото: "Новини.PRO", "АрміяInform". Колаж: Новини.LIVE

Відстрочка від мобілізації для догляду за близьким родичем не буде оформлена ТЦК, якщо цей догляд здійснюється за вітчимом чи мачухою. Юристи назвали єдиний варіант, коли у такій ситуації можна все ж спробувати отримати відстрочку від призову.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Читайте також:

Догляд за вітчимом і відстрочка

В Україні продовжується процес загальної мобілізації військовозобов’язаного населення. Цей процес був оголошений після початку повномасштабної війни, коли на усій території України запровадили воєнний стан.

Частина громадян має право на відстрочку від мобілізації за наявності відповідних підстав. Однією із ключових підстав є догляд за близьким родичем.

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку від мобілізації з цієї причини. Чоловік поцікавився, чи може його догляд за вітчимом вважатися достатньою підставою для отримання відстрочки.

"Виходячи з викладеної Вами інформації, відсутні підстави для отримання Вами відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Рекомендую звернути увагу на інші підстави для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації", — так прокоментував ситуацію із можливою відстрочкою адвокат Євген Олександрович.

Чому відстрочку не оформлять і що робити

Інший адвокат, Юрій Айвазян пояснив, чому громадянин не отримає відстрочку від мобілізації. А також порадив, як все ж оформити відстрочку.

"На жаль, Ви не маєте права на відстрочку за викладених Вами обставин", — визнав Айвазян. Він наголосив — причиною є те, що вітчим (чи мачуха) не є по відношенню до громадянина родичем першого ступеня споріднення.

"Єдиний варіант — визнання вітчима недієздатним у судовому порядку та призначення Вас опікуном", — зазначив адвокат. Але, підкреслив він, це буде можливим, якщо вітчим має стійкі психічні захворювання.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна оформити відстрочку для догляду за чужою особою, яка не є близьким родичем військовозобов’язаного.

Юристи пояснили, що відстрочка така теоретично є можливою. Але не у форматі догляду, а за зовсім іншою підставою, вказаною у законодавстві.

Додамо, ми повідомляли про те, де саме оформлювати відстрочку для догляду за близьким родичем, у системі ЦНАП чи через "Резерв+".

За словами юристів, теоретично це можливо зробити у будь-який спосіб. Але, залежно від додаткових умов, деякі варіанти можуть і не спрацювати.