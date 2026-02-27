Отсрочка для ухода - считается ли уход за отчимом причиной для отсрочки

Граждане в территориальном центре комплектования. Фото: "Новини.PRO", "АрміяInform". Коллаж: Новини.LIVE

Отсрочка по уходу за близким родственником традиционно оформляется ТЦК без особенных проблем. Но если этим родственником является отчим (или мачеха), то тут у военнообязанного возникнут проблемы.

об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка по уходу за отчимом

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанного населения. Этот процесс был объявлен после начала полномасштабной войны, когда на всей территории Украины ввели военное положение.

Часть граждан имеет право на отсрочку от мобилизации при наличии соответствующих оснований. Одним из ключевых оснований является уход за близким родственником.

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку от мобилизации по этой причине. Мужчина поинтересовался, может ли его уход за отчимом считаться достаточным основанием для получения отсрочки.

"Исходя из изложенной Вами информации, отсутствуют основания для получения Вами отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Рекомендую обратить внимание на другие основания для получения отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации", — так прокомментировал ситуацию с возможной отсрочкой адвокат Евгений Олександрович.

Отказ в отсрочке — что делать дальше

Другой адвокат, Юрий Айвазян объяснил, почему гражданин не получит отсрочку от мобилизации. А также посоветовал, как все же оформить отсрочку.

"К сожалению, Вы не имеете права на отсрочку при изложенных Вами обстоятельствах", — признал Айвазян. Он отметил — причиной является то, что отчим (или мачеха) не является по отношению к гражданину родственником первой степени родства.

"Единственный вариант — признание отчима недееспособным в судебном порядке и назначение Вас опекуном", — отметил адвокат. Но, подчеркнул он, это будет возможным, если отчим имеет стойкие психические заболевания.

По словам юристов, отсрочку все же можно получить, но по другому пункту закона, не по уходу, а как опекун.

