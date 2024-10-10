Відстрочка для догляду — чи можна оформити відстрочку для догляду за двоюрідним братом

Чоловік із батьком, який має інвалідність. Фото: freepik.com

Військовозобов’язані громадяни мають право на відстрочку від мобілізації для догляду за близькими родичами з інвалідністю. Але двоюрідні брати (сестри) не вважаються настільки близькими родичами, щоб догляд за ними надавав таке право.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка для догляду за близьким родичем з інвалідністю

Однією із підстав отримати відстрочку від мобілізації в особливий період є необхідність догляду за близькими родичами, які мають інвалідність.

Для цього особа, яка має інвалідність, повинна отримати висновок лікарсько-консультативної комісії про необхідність постійного догляду.

Двоюрідний брат і право на відстрочку

Втім, далеко не усі родичі навіть у випадку необхідності постійного догляду можуть стати причиною оформлення відстрочки для оглядальника.

Так, відповідаючи на питання про те, чи можна отримати відстрочки від призову для догляду за двоюрідним братом, який має інвалідність з дитинства і живе з бабусею-пенсіонеркою, Юрій Айвазян зазначив, що ця історія не надає права на відстрочку.

"Він не є родичем ані першого, ані другого, ані третього ступеня споріднення по відношенню до брата", — пояснив юрист.

Нагадаємо, ми писали раніше про те, чи обов'язково людина, догляд за якою надає право на відстрочку, повинна мати інвалідність.

Додамо, ми повідомляли, чи можна оформити відстрочку для догляду за рідними без довідки МСЕК.