Отсрочка по уходу - можно ли оформить отсрочку по уходу за двоюродным братом

Мужчина с отцом, обладающим инвалидностью. Фото: freepik.com

Военнообязанные граждане имеют право на отсрочку от мобилизации по уходу за близкими родственниками с инвалидностью. Но двоюродные братья (сестры) не считаются столь близкими родственниками, чтобы уход за ними предоставлял такое право.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка по уходу за близким родственником с инвалидностью

Одним из оснований получить отсрочку от мобилизации в особый период является необходимость ухода за близкими родственниками с инвалидностью.

Для этого лицо, имеющее инвалидность, должно получить заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного ухода.

Двоюродный брат и право на отсрочку

Впрочем, далеко не все родственники даже при необходимости постоянного ухода могут стать причиной оформления отсрочки для обозревателя.

Так, отвечая на вопрос о том, можно ли получить отсрочки от призыва по уходу за двоюродным братом, который имеет инвалидность с детства и живет с бабушкой-пенсионеркой, Юрий Айвазян отметил, что эта история не дает права на отсрочку.

"Он не является родственником ни первой, ни второй, ни третьей степени родства по отношению к брату", — объяснил юрист.

Напомним, мы писали ранее о том, обязательно ли человек, уход за которым дает право на отсрочку, должен иметь инвалидность.

Добавим, мы сообщали, можно ли оформить отсрочку по уходу за родными без справки МСЭК.