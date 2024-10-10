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Уход за дальним родственником — что нужно для оформления отсрочки

10 октября 2024 22:08
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка по уходу - можно ли оформить отсрочку по уходу за двоюродным братом
Мужчина с отцом, обладающим инвалидностью. Фото: freepik.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные граждане имеют право на отсрочку от мобилизации по уходу за близкими родственниками с инвалидностью. Но двоюродные братья (сестры) не считаются столь близкими родственниками, чтобы уход за ними предоставлял такое право.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка по уходу за близким родственником с инвалидностью

Одним из оснований получить отсрочку от мобилизации в особый период является необходимость ухода за близкими родственниками с инвалидностью.

Для этого лицо, имеющее инвалидность, должно получить заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного ухода.

Двоюродный брат и право на отсрочку

Впрочем, далеко не все родственники даже при необходимости постоянного ухода могут стать причиной оформления отсрочки для обозревателя.

Так, отвечая на вопрос о том, можно ли получить отсрочки от призыва по уходу за двоюродным братом, который имеет инвалидность с детства и живет с бабушкой-пенсионеркой, Юрий Айвазян отметил, что эта история не дает права на отсрочку.

"Он не является родственником ни первой, ни второй, ни третьей степени родства по отношению к брату", — объяснил юрист.

Напомним, мы писали ранее о том, обязательно ли человек, уход за которым дает право на отсрочку, должен иметь инвалидность.

Добавим, мы сообщали, можно ли оформить отсрочку по уходу за родными без справки МСЭК.

семья мобилизация отсрочка ТЦК и СП лицо с инвалидностью

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