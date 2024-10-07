Відстрочка для догляду за близькими — чи обов'зковою є інвалідність родича

Чоловік з батьком, який має інвалідність. Фото: freepik.com

Для оформлення відстрочки від мобілізації для догляду за рідними військовозобов’язаному не обов’язково мати рідню з інвалідністю. Але у іншому випадку, який дозволяє відстрочку, родич військовозобов’язаного має потребувати постійного догляду.

Про це розповів адвокат Роман Сімутін.

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Відстрочка для догляду за родичами

Однією із вагомих причин для оформлення відстрочки від мобілізації є наявність у військовозобов’язаного громадянина родичів, яким потрібен догляд.

Саме недієздатність цих людей і необхідність постійної опіки з боку військовозобов’язаного родича і є підставою для відстрочки від призову.

Чи потрібна інвалідність

Юрист наголосив, що існує два варіанти оформлення відстрочки. По-перше, це ситуація, коли у родича військовозобов’язаного — інвалідність 1 чи 2 групи.

Крім того, відстрочку можна оформити і без наявності інвалідності у родичів. Але тоді має бути зафіксована необхідність постійного догляду за цією людиною.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як оформити відстрочку для догляду за рідними без довідки МСЕК.

Додамо, що у серпні в процес оформлення відстрочки для догляду за рідними були внесені зміни.