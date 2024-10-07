Відстрочка для догляду за близькими — чи обов'зковою є інвалідність родича

Відстрочка для догляду — чи обов'язково людина повинна мати інвалідність
Для оформлення відстрочки від мобілізації для догляду за рідними військовозобов’язаному не обов’язково мати рідню з інвалідністю. Але у іншому випадку, який дозволяє відстрочку, родич військовозобов’язаного має потребувати постійного догляду.
Про це розповів адвокат Роман Сімутін.
Відстрочка для догляду за родичами
Однією із вагомих причин для оформлення відстрочки від мобілізації є наявність у військовозобов’язаного громадянина родичів, яким потрібен догляд.
Саме недієздатність цих людей і необхідність постійної опіки з боку військовозобов’язаного родича і є підставою для відстрочки від призову.
Чи потрібна інвалідність
Юрист наголосив, що існує два варіанти оформлення відстрочки. По-перше, це ситуація, коли у родича військовозобов’язаного — інвалідність 1 чи 2 групи.
Крім того, відстрочку можна оформити і без наявності інвалідності у родичів. Але тоді має бути зафіксована необхідність постійного догляду за цією людиною.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як оформити відстрочку для догляду за рідними без довідки МСЕК.
Додамо, що у серпні в процес оформлення відстрочки для догляду за рідними були внесені зміни.
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