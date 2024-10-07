Отсрочка по уходу за близкими — обязательна ли инвалидность родственника

Мужчина с отцом, имеющим инвалидность. Фото: freepik.com

Для оформления отсрочки от мобилизации по уходу за родными военнообязанному не обязательно иметь родственников с инвалидностью. Но в противном случае, разрешающем отсрочку, родственник военнообязанного должен нуждаться в постоянном уходе.

Об этом рассказал адвокат Роман Симутин.

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Отсрочка по уходу за родственниками

Одной из веских причин для оформления отсрочки от мобилизации является наличие у военнообязанного гражданина родственников, нуждающихся в уходе.

Конкретно недееспособность этих людей и необходимость неизменной опеки со стороны военнообязанного родственника и являются основанием для отсрочки от призыва.

Нужна ли инвалидность

Юрист подчеркнул, что существует два варианта оформления отсрочки. Во-первых, это ситуация, когда у родственника военнообязанного инвалидность 1 или 2 группы.

Кроме того, отсрочку можно оформить и без наличия инвалидности у родственников. Но тогда должна быть зафиксирована необходимость постоянного ухода за этим человеком.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как оформить отсрочку по уходу за родными без справки МСЭК.

Добавим, что в августе в процесс оформления отсрочки по уходу за родными были внесены изменения.