Відстрочка для догляду - коли догляд за батьками дружини не надасть права на відстрочку

Громадянин подає заяву в ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Відстрочка для догляду можлива не тільки у ситуації, коли військовозобов’язаний громадянин доглядає за власними батьками. Але існують ключові умови, які розповсюджуються на усі види такої відстрочки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Відстрочка для догляду за чужими батьками

Догляд за близькими родичами традиційно є однією із основних причин для оформлення відстрочки від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку на такій підставі.

Чоловік поцікавився, чи може він отримати відстрочку для догляду за батьком дружини.

За словами адвоката Юрій Айвазяна, теоретично це можливо, якщо немає жодних умов, що стали б на заваді оформленню відстрочки.

Причина для відмови у відстрочці

Втім, додав громадянин, батько його дружини перебуває у шлюбу та має двох доньок, одна із яких проходить військову службу у ЗСУ.

У такій ситуації, визнав адвокат, оформити відстрочку буде неможливо.

"На жаль, Вам навряд чи вдасться отримати відстрочку за викладених Вами обставин, оскільки в тестя є дружина та дві доньки", — резюмував Айвазян.

Відстрочка для догляду — чи у випадку із власними батьками, чи у ситуації із батьками дружини — можлива лише тоді, коли немає інших родичів, які могли б здійснювати цей догляд.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли у відстрочці для догляду за тією чи іншою особою може бути відмовлено.

Додамо, ми повідомляли про те, коли відмова ТЦК у відстрочці для догляду за близьким родичем є незаконною.