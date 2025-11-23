Адвокатка пояснила причини відмови ТЦК у відстрочці — стосується догляду за батьками

Відстрочка по догляду — адвокатка про причину відмов у ТЦК
Військовозобов'язаний має право на відстрочку, якщо є єдиним родичем, який може здійснювати догляд за одним із батьків з інвалідністю 1 або 2 групи. Однак наявність братів чи сестер часто стає причиною відмови.
Про це в коментарі РБК-Україна розповіла Катерина Аніщенко, адвокатка та заступниця голови військового комітету Асоціації правників України.
Чому не дають відстрочку, якщо є інші родичі
Катерина Аніщенко підтвердила, що наявність інших близьких родичів, які теоретично можуть здійснювати догляд за батьками, відіграє вирішальну роль для ТЦК і є підставою для "дуже багатьох відмов у відстрочках".
"Це відіграє роль, тому що ТЦК та СП мають доступ до реєстру демографічного стану. Вони будуть бачити, що за однією адресою зареєстровані ще інші особи, і це близькі родичі військовозобов'язаного. Також можуть запитати самого чоловіка, чи є близькі родичі, і чому вони не можуть здійснювати догляд", — пояснила адвокатка.
Відстрочку зазвичай надають без відмов лише у випадку, якщо за даними в реєстрах чоловік не має ні братів, ні сестер, і він не одружений.
Які документи потрібні
Для оформлення відстрочки Катерина Аніщенко радить підготувати максимально повний пакет документів. Окрім підтвердження родинних зв'язків та інвалідності батьків, необхідні:
- заява від батька чи матері, в якій вони просять, щоб догляд здійснював лише конкретно цей військовозобов'язаний;
- бажано надати документи від інших родичів (брата чи сестри) з обґрунтуванням причин, чому вони не можуть здійснювати догляд.
Адвокатка навела типові приклади обґрунтування:
"До прикладу, найбільш частіша причина — це виїзд за кордон, і більше немає інших рідних, які могли здійснювати вигляд. Або, наприклад, що інший родич, брат чи сестра, виїхали до РФ і ви не спілкуєтеся багато років".
Аніщенко оцінює шанси на відстрочку в таких суперечливих випадках як 50 на 50, оскільки практика судів також є різноманітною. Вона підкреслила, що якщо військовозобов'язаний не згоден з рішенням ТЦК, він має право подати до суду на його оскарження.
Проте зараз суди дуже перевантажені справами, і тому треба запастися терпінням. Катерина Аніщенко каже, що відразу готує клієнтів до того, що справи можуть розглядатися й до пів року.
