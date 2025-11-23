Адвокат объяснила причины отказа ТЦК в отсрочке — касается ухода за родителями

Отсрочка по уходу — адвокат о причине отказов в ТЦК
Военнообязанный имеет право на отсрочку, если является единственным родственником, который может осуществлять уход за одним из родителей с инвалидностью 1 или 2 группы. Однако наличие братьев или сестер часто становится причиной отказа.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала Екатерина Анищенко, адвокат и заместитель председателя военного комитета Ассоциации юристов Украины.
Почему не дают отсрочку, если есть другие родственники
Екатерина Анищенко подтвердила, что наличие других близких родственников, которые теоретически могут осуществлять уход за родителями, играет решающую роль для ТЦК и является основанием для "очень многих отказов в отсрочках".
"Это играет роль, потому что ТЦК и СП имеют доступ к реестру демографического состояния. Они будут видеть, что по одному адресу зарегистрированы еще другие лица, и это близкие родственники военнообязанного. Также могут спросить самого мужчину, есть ли близкие родственники, и почему они не могут осуществлять уход", — пояснила адвокат.
Отсрочку обычно предоставляют без отказов только в случае, если по данным в реестрах мужчина не имеет ни братьев, ни сестер, и он не женат.
Какие документы нужны
Для оформления отсрочки Екатерина Анищенко советует подготовить максимально полный пакет документов. Кроме подтверждения родственных связей и инвалидности родителей, необходимы:
- заявление от отца или матери, в котором они просят, чтобы уход осуществлял только конкретно этот военнообязанный;
- желательно предоставить документы от других родственников (брата или сестры) с обоснованием причин, почему они не могут осуществлять уход.
Адвокат привела типичные примеры обоснования:
"К примеру, наиболее частая причина — это выезд за границу, и больше нет других родных, которые могли осуществлять уход. Или, например, что другой родственник, брат или сестра, уехали в РФ и вы не общаетесь много лет".
Анищенко оценивает шансы на отсрочку в таких спорных случаях как 50 на 50, поскольку практика судов также разнообразна. Она подчеркнула, что если военнообязанный не согласен с решением ТЦК, он имеет право подать в суд на его обжалование.
Однако сейчас суды очень перегружены делами, и поэтому надо запастись терпением. Екатерина Анищенко говорит, что сразу готовит клиентов к тому, что дела могут рассматриваться и до полугода.
