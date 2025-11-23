Адвокат объяснила причины отказа ТЦК в отсрочке — касается ухода за родителями

Гражданин в приемной ТЦК. Иллюстративное фото: ЧОТЦК

Военнообязанный имеет право на отсрочку, если является единственным родственником, который может осуществлять уход за одним из родителей с инвалидностью 1 или 2 группы. Однако наличие братьев или сестер часто становится причиной отказа.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала Екатерина Анищенко, адвокат и заместитель председателя военного комитета Ассоциации юристов Украины.

Реклама

Читайте также:

Почему не дают отсрочку, если есть другие родственники

Екатерина Анищенко подтвердила, что наличие других близких родственников, которые теоретически могут осуществлять уход за родителями, играет решающую роль для ТЦК и является основанием для "очень многих отказов в отсрочках".

"Это играет роль, потому что ТЦК и СП имеют доступ к реестру демографического состояния. Они будут видеть, что по одному адресу зарегистрированы еще другие лица, и это близкие родственники военнообязанного. Также могут спросить самого мужчину, есть ли близкие родственники, и почему они не могут осуществлять уход", — пояснила адвокат.

Отсрочку обычно предоставляют без отказов только в случае, если по данным в реестрах мужчина не имеет ни братьев, ни сестер, и он не женат.

Какие документы нужны

Для оформления отсрочки Екатерина Анищенко советует подготовить максимально полный пакет документов. Кроме подтверждения родственных связей и инвалидности родителей, необходимы:

заявление от отца или матери, в котором они просят, чтобы уход осуществлял только конкретно этот военнообязанный;

желательно предоставить документы от других родственников (брата или сестры) с обоснованием причин, почему они не могут осуществлять уход.

Адвокат привела типичные примеры обоснования:

"К примеру, наиболее частая причина — это выезд за границу, и больше нет других родных, которые могли осуществлять уход. Или, например, что другой родственник, брат или сестра, уехали в РФ и вы не общаетесь много лет".

Анищенко оценивает шансы на отсрочку в таких спорных случаях как 50 на 50, поскольку практика судов также разнообразна. Она подчеркнула, что если военнообязанный не согласен с решением ТЦК, он имеет право подать в суд на его обжалование.

Однако сейчас суды очень перегружены делами, и поэтому надо запастись терпением. Екатерина Анищенко говорит, что сразу готовит клиентов к тому, что дела могут рассматриваться и до полугода.

Напомним, иногда родители воспитывают нескольких детей, которые не являются родными биологически. Правоведы объяснили, как многодетным родителям оформить отсрочку в таком случае.

Также юристы объяснили, может ли ТЦК мобилизовать человека, если он уже начал процесс оформления отсрочки.