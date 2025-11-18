Видео
Україна
Видео

Оформление отсрочки — что нельзя ТЦК на время изучения заявления

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 00:30
обновлено: 11:10
Может ли ТЦК мобилизовать во время рассмотрения заявления на отсрочку
Проверка документов. Фото: кадр из видео

В Украине военнообязанные, которые подали заявление на отсрочку от мобилизации, пользуются законодательными гарантиями защиты от призыва на время рассмотрения их обращения. ТЦК и СП не имеет права мобилизовать человека, пока комиссия не примет решение по его заявлению.

Об этом заявила адвокат Дарья Тарасенко.

Какой закон не позволяет ТЦК мобилизовать человека, пока он делает отсрочку

Это прямо определено правительственными нормами и подтверждено юристами. В соответствии с пунктом 60 Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, утвержденного постановлением Кабмина №560 от 16 мая 2024 года, военнообязанный, подавший заявление на отсрочку, не подлежит мобилизации до завершения рассмотрения. Это означает, что ТЦК и СП обязаны приостановить любые действия по призыву, пока комиссия не вынесет окончательное решение.

Если заявление будет одобрено, лицо получает право на отсрочку, и мобилизация остается невозможной в течение всего срока ее действия. Адвокаты отмечают, что комиссия должна рассмотреть обращение в определенные сроки: по общему правилу до семи календарных дней, а в отдельных ситуациях — до 15.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
