Может ли ТЦК мобилизовать во время рассмотрения заявления на отсрочку

В Украине военнообязанные, которые подали заявление на отсрочку от мобилизации, пользуются законодательными гарантиями защиты от призыва на время рассмотрения их обращения. ТЦК и СП не имеет права мобилизовать человека, пока комиссия не примет решение по его заявлению.

Об этом заявила адвокат Дарья Тарасенко.

Это прямо определено правительственными нормами и подтверждено юристами. В соответствии с пунктом 60 Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, утвержденного постановлением Кабмина №560 от 16 мая 2024 года, военнообязанный, подавший заявление на отсрочку, не подлежит мобилизации до завершения рассмотрения. Это означает, что ТЦК и СП обязаны приостановить любые действия по призыву, пока комиссия не вынесет окончательное решение.

Если заявление будет одобрено, лицо получает право на отсрочку, и мобилизация остается невозможной в течение всего срока ее действия. Адвокаты отмечают, что комиссия должна рассмотреть обращение в определенные сроки: по общему правилу до семи календарных дней, а в отдельных ситуациях — до 15.

