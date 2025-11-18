Чи може ТЦК мобілізувати під час розгляду заяви на відстрочку

Перевірка документів. Фото: кадр з відео

В Україні військовозобов’язані, які подали заяву на відстрочку від мобілізації, користуються законодавчими гарантіями захисту від призову на час розгляду їхнього звернення. ТЦК та СП не має права мобілізувати людину, поки комісія не ухвалить рішення щодо її заяви.

Про це заявила адвокатка Дар'я Тарасенко.

Це прямо визначено урядовими нормами та підтверджено юристами. Відповідно до пункту 60 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою Кабміну №560 від 16 травня 2024 року, військовозобов’язаний, який подав заяву на відстрочку, не підлягає мобілізації до завершення розгляду. Це означає, що ТЦК та СП зобов'язані призупинити будь-які дії щодо призову, доки комісія не винесе остаточне рішення.

Якщо заяву буде схвалено, особа отримує право на відстрочку, і мобілізація залишається неможливою протягом усього строку її дії. Адвокати наголошують, що комісія повинна розглянути звернення у визначені строки: за загальним правилом до семи календарних днів, а в окремих ситуаціях — до 15.

