Отсрочка для ухода - когда уход за родителями жены не даст права на отсрочку

Гражданин подает заявление в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Отсрочка для ухода возможна не только в ситуации, когда военнообязанный гражданин ухаживает за собственными родителями. Но существуют ключевые условия, которые распространяются на все виды такой отсрочки.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Отсрочка для ухода за чужими родителями

Уход за близкими родственниками традиционно является одной из основных причин для оформления отсрочки от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку на таком основании.

Мужчина поинтересовался, может ли он получить отсрочку для ухода за отцом жены.

По словам адвоката Юрий Айвазяна, теоретически это возможно, если нет никаких условий, которые помешали бы оформлению отсрочки.

Причина для отказа в отсрочке

Впрочем, добавил гражданин, отец его жены состоит в браке и имеет двух дочерей, одна из которых проходит военную службу в ВСУ.

В такой ситуации, признал адвокат, оформить отсрочку будет невозможно.

"К сожалению, Вам вряд ли удастся получить отсрочку при изложенных Вами обстоятельствах, поскольку у тестя есть жена и две дочери", — резюмировал Айвазян.

Отсрочка для ухода — или в случае с собственными родителями, или в ситуации с родителями жены — возможна только тогда, когда нет других родственников, которые могли бы осуществлять этот уход.

