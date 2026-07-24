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Головна ТЦК Добровільний призов: як мобілізуватися без візиту до ТЦК

Добровільний призов: як мобілізуватися без візиту до ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2026 07:30
Як добровольцю самостійно обрати військову частину та мобілізуватися без ТЦК
Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: 150-й навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ. Колаж: Новини.LIVE

В Україні діє зручний алгоритм добровільного призову під час мобілізації. Кандидат взаємодіє безпосередньо з обраною військовою частиною, тому звертатися до ТЦК та СП для оформлення не потрібно. Відповідну постанову Кабмін ухвалив ще восени 2024 року.

Про це 23 липня повідомив Київський міський ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Алгоритм добровільного призову

Командири військових частин мають право направляти громадян на проходження ВЛК. Від моменту отримання такого направлення доброволець не підлягає примусовій мобілізації щонайменше протягом п'яти днів.

Процес складається з кількох простих кроків:

  • обрати вакансію та пройти співбесіду;
  • отримати позитивне рішення від військової частини;
  • подати на ім'я командира заяву про бажання служити;
  • отримати направлення на ВЛК та пройти комісію;
  • прибути до військової частини для оформлення;
  • за потреби пройти базову загальновійськову підготовку.

Такий механізм працює виключно для добровольців, які призиваються за мобілізацією. Для вступу на військову службу за контрактом продовжує діяти звичний порядок оформлення.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради із прав людини Дмитра Лубінця писав, що працівники ТЦК та СП мобілізували людину з карликовістю. За декілька днів після призову чоловік потрапив до лікарні. Наразі його лікування фінансує держава.

Також Новини.LIVE з посиланням на голову фонду "Повернись живим" Тараса Чмута писав, що в Україні збільшать кількість ТЦК та СП. Це потрібно для виконання показників мобілізації. На думку експерта, Україні варто змінити підхід до комплектування війська: мобілізувати менше, але більш якісно.

мобілізація ТЦК та СП добровольці
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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