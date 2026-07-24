Как добровольцу самостоятельно выбрать воинскую часть и пройти мобилизацию без ТЦК

Украинские военнослужащие. Иллюстративное фото: 150-й учебный центр Командования Сил ТрО ВСУ. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине действует удобный алгоритм добровольного призыва во время мобилизации. Кандидат взаимодействует напрямую с выбранной воинской частью, поэтому обращаться в ТЦК и СП для оформления не требуется. Соответствующее постановление Кабмин принял еще осенью 2024 года.

Об этом 23 июля сообщил Киевский городской ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Алгоритм добровольного призыва

Командиры воинских частей имеют право направлять граждан на прохождение ВВК. С момента получения такого направления доброволец не подлежит принудительной мобилизации как минимум в течение пяти дней.

Процесс состоит из нескольких простых шагов:

выбрать вакансию и пройти собеседование;

получить положительное решение от воинской части;

подать на имя командира заявление о желании служить;

получить направление на ВЛК и пройти комиссию;

прибыть в воинскую часть для оформления;

при необходимости пройти базовую общевойсковую подготовку.

Такой механизм действует исключительно для добровольцев, призываемых в рамках мобилизации. Для поступления на военную службу по контракту продолжает действовать привычный порядок оформления.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца сообщал, что сотрудники ТЦК и СП мобилизовали человека с карликовостью. Через несколько дней после призыва мужчина попал в больницу. Сейчас его лечение финансирует государство.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу фонда "Повернись живим" Тараса Чмута сообщал, что в Украине увеличат количество ТЦК и СП. Это необходимо для выполнения показателей мобилизации. По мнению эксперта, Украине следует изменить подход к комплектованию войск: мобилизовывать меньше, но более качественно.