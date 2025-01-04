Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow До 4 лютого чоловіки мають повторно пройти ВЛК — деталі arrow

До 4 лютого чоловіки мають повторно пройти ВЛК — деталі

4 січня 2025 10:59
Анастасія Постоєнко - Редактор
Обмежено придатні мають обов'язково з'явитися до ТЦК
Медичний огляд. Фото: УНІАН
Анастасія Постоєнко - Редактор

Міноборони України видало наказ №402, який зобов'язує чоловіків віком 18-60 років зі статусом "обмежено придатний" пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК). Це потрібно зробити до 4 лютого 2025 року.

Про це йдеться в оновленому наказі Міністерства оборони України №402, який регламентує роботу ВЛК.

Читайте також:

Чому обмежено придатним чоловікам потрібно ще раз прийти на ВЛК

Ключовою новацією наказу стало скасування індивідуальної оцінки придатності до служби. Відтепер ВЛК більше не може обирати між формулюваннями "непридатний" та "обмежено придатний", за винятком чотирьох окремих випадків.

Також документ визначає нові критерії придатності до служби: придатні до служби без обмежень та придатні до служби у військових частинах забезпечення, центрах комплектування, закладах освіти, медичних підрозділах, логістичних підрозділах, підрозділах зв’язку, охорони тощо.

Як отримати направлення на ВЛК

Для військовозобов’язаних направлення видає територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). А от військовослужбовці мають отримати направлення, яке надає командир частини, заклад охорони здоров’я, де військовий проходить лікування або реабілітацію, або ТЦК та СП, у якому він перебуває на обліку під час відпустки.

Нагадаємо, адвокат пояснив, чи потрібно проходити ВЛК заброньованим громадянам, а також які штрафи передбачені, якщо не прийти на медогляд за направленням від ТЦК.

мобілізація ВЛК ТЦК та СП обмежено придатні медогляд

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 Зрадник керував бойовиками РФ під Херсоном — що вирішив суд

01:30 Для кого змінилися правила виїзду за кордон — відповідь ДПСУ

01:01 Пожежа у психоневрологічному інтернаті на Харківщині

00:50 РФ атакувала Чернігівщину КАБами — є поранені та пошкодження

00:30 Різні ТЦК вказані у різних ВОД — куди звертатися

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

00:23 Морози до -13 °C — яка погода буде у Львові сьогодні

00:15 Білецький назвав кількість СЗЧ у Третій штурмовій

4 січня 2025

23:58 МОЗ затвердить нові протоколи щодо лікування бойових травм

23:55 У Полтаві було чути вибух

23:55 В Україні можуть продовжити термін повернення до служби після СЗЧ

01:32 Зрадник керував бойовиками РФ під Херсоном — що вирішив суд

01:30 Для кого змінилися правила виїзду за кордон — відповідь ДПСУ

01:01 Пожежа у психоневрологічному інтернаті на Харківщині

00:50 РФ атакувала Чернігівщину КАБами — є поранені та пошкодження

00:30 Різні ТЦК вказані у різних ВОД — куди звертатися

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

00:23 Морози до -13 °C — яка погода буде у Львові сьогодні

00:15 Білецький назвав кількість СЗЧ у Третій штурмовій

4 січня 2025

23:58 МОЗ затвердить нові протоколи щодо лікування бойових травм

23:55 У Полтаві було чути вибух

23:55 В Україні можуть продовжити термін повернення до служби після СЗЧ

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

Text

21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

Text

18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

Text

13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

Text

11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

Text

11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

Text

09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла