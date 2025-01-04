Обмежено придатні мають обов'язково з'явитися до ТЦК

Медичний огляд. Фото: УНІАН

Міноборони України видало наказ №402, який зобов'язує чоловіків віком 18-60 років зі статусом "обмежено придатний" пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК). Це потрібно зробити до 4 лютого 2025 року.

Про це йдеться в оновленому наказі Міністерства оборони України №402, який регламентує роботу ВЛК.

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Чому обмежено придатним чоловікам потрібно ще раз прийти на ВЛК

Ключовою новацією наказу стало скасування індивідуальної оцінки придатності до служби. Відтепер ВЛК більше не може обирати між формулюваннями "непридатний" та "обмежено придатний", за винятком чотирьох окремих випадків.

Також документ визначає нові критерії придатності до служби: придатні до служби без обмежень та придатні до служби у військових частинах забезпечення, центрах комплектування, закладах освіти, медичних підрозділах, логістичних підрозділах, підрозділах зв’язку, охорони тощо.

Як отримати направлення на ВЛК

Для військовозобов’язаних направлення видає територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). А от військовослужбовці мають отримати направлення, яке надає командир частини, заклад охорони здоров’я, де військовий проходить лікування або реабілітацію, або ТЦК та СП, у якому він перебуває на обліку під час відпустки.

Нагадаємо, адвокат пояснив, чи потрібно проходити ВЛК заброньованим громадянам, а також які штрафи передбачені, якщо не прийти на медогляд за направленням від ТЦК.