Ограниченно годные должны обязательно явиться в ТЦК

Медицинский осмотр. Фото: УНИАН

Минобороны Украины издало приказ №402, который обязывает мужчин в возрасте 18-60 лет со статусом "ограниченно годный" пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК). Это нужно сделать до 4 февраля 2025 года.

Об этом говорится в обновленном приказе Министерства обороны Украины №402, который регламентирует работу ВВК.

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Почему ограниченно годным мужчинам нужно еще раз прийти на ВВК

Ключевой новацией приказа стала отмена индивидуальной оценки пригодности к службе. Отныне ВВК больше не может выбирать между формулировками "непригоден" и "ограниченно годен", за исключением четырех отдельных случаев.

Также документ определяет новые критерии годности к службе: годные к службе без ограничений и годные к службе в воинских частях обеспечения, центрах комплектования, учебных заведениях, медицинских подразделениях, логистических подразделениях, подразделениях связи, охраны и т.д.

Как получить направление на ВВК

Для военнообязанных направление выдает территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). А вот военнослужащие должны получить направление, которое предоставляет командир части, учреждение здравоохранения, где военный проходит лечение или реабилитацию, или ТЦК и СП, в котором он состоит на учете во время отпуска.

Напомним, адвокат объяснил, нужно ли проходить ВВК забронированным гражданам, а также какие штрафы предусмотрены, если не прийти на медосмотр по направлению от ТЦК.