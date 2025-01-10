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Діабет та інші ендокринні хвороби — кого не мобілізують

10 січня 2025 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Хвороби ендокринної системи - коли діє право на відстрочку від мобілізації
Хворий на діабет. Фото: Doctor Home
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Відстрочка від мобілізації за станом здоров’я надається тим військовозобов’язаним громадянам, які мають цілу низку захворювань ендокринної системи. Це, зокрема, хвороби щитовидної залози, цукровий діабет та ін.

Про це йдеться у матеріалі видання "Главком".

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Ціла низка захворювань ендокринної системи звільняє військовозобов’язаних громадян від мобілізації.

Право на відстрочку надається, зокрема, тому громадянину, який мають захворювання щитовидної залози (за винятком новоутворень).

Які захворювання ендокринної системи звільняють від мобілізації

Крім того, від мобілізації звільняються хворі на цукровий діабет та інші порушення регуляції глюкози.

Також до списку захворювань ендокринної системи, з якими надається відстрочка, входять:

  • патології інших ендокринних залоз;
  • виснаження внаслідок недостатнього харчування;
  • ожиріння;
  • функціональна гіпербілірубінемія;
  • ліпоматоз тощо.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, з якими інфекційними хворобами ТЦК не мобілізує.

Також ми повідомляли про список захворювань крові та кровотворних органів, які звільняють від мобілізації.

діабет відстрочка військовозобов'язані цукровий діабет ендокринна система

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