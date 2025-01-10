Болезни эндокринной системы - когда действует право на отсрочку от мобилизации

Больной диабетом. Фото: Doctor Home

Отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья предоставляется тем военнообязанным гражданам, которые имеют целый ряд заболеваний эндокринной системы. Это, в частности, болезни щитовидной железы, сахарный диабет и др.

Об этом говорится в материале издания "Главком".

Читайте также:

Болезни щитовидной железы и отсрочка

Этот ряд заболеваний эндокринной системы освобождает военнообязанных граждан от мобилизации.

Право на отсрочку предоставляется, в частности, тому гражданину, который имеют заболевания щитовидной железы (за исключением новообразований).

Какие заболевания эндокринной системы освобождают от мобилизации

Кроме того, от мобилизации освобождаются больные сахарным диабетом и другими нарушениями регуляции глюкозы.

Также в список заболеваний эндокринной системы, с которыми предоставляется отсрочка, входят:

патологии других эндокринных желез;

истощение вследствие недостаточного питания;

ожирение;

функциональная гипербилирубинемия;

липоматоз и т.д.

Напомним, мы ранее писали о том, с какими инфекционными болезнями ТЦК не мобилизует.

Также мы сообщали о списке заболеваний крови и кроветворных органов, которые освобождают от мобилизации.