Болезни эндокринной системы - когда действует право на отсрочку от мобилизации

Диабет и другие эндокринные болезни — кого не мобилизуют
Отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья предоставляется тем военнообязанным гражданам, которые имеют целый ряд заболеваний эндокринной системы. Это, в частности, болезни щитовидной железы, сахарный диабет и др.
Об этом говорится в материале издания "Главком".
Болезни щитовидной железы и отсрочка
Этот ряд заболеваний эндокринной системы освобождает военнообязанных граждан от мобилизации.
Право на отсрочку предоставляется, в частности, тому гражданину, который имеют заболевания щитовидной железы (за исключением новообразований).
Какие заболевания эндокринной системы освобождают от мобилизации
Кроме того, от мобилизации освобождаются больные сахарным диабетом и другими нарушениями регуляции глюкозы.
Также в список заболеваний эндокринной системы, с которыми предоставляется отсрочка, входят:
- патологии других эндокринных желез;
- истощение вследствие недостаточного питания;
- ожирение;
- функциональная гипербилирубинемия;
- липоматоз и т.д.
Напомним, мы ранее писали о том, с какими инфекционными болезнями ТЦК не мобилизует.
Также мы сообщали о списке заболеваний крови и кроветворных органов, которые освобождают от мобилизации.
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