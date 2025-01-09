Хвороби крові як привід для відстрочк від мобілізації - коли не призивають

Хворий на анемію з лікарем. Фото: utcc.gov.ua

Анемія та інші хвороби крові та кровотворних органів надають військовозобов’язаним громадянам право на відстрочку. Але мобілізація неможлива тільки за умови, що стан такого хворого визнано як швидко прогресуючий та некомпенсований.

Про це йдеться у матеріалі видання "Главком".

Читайте також:

Відстрочка через хвороби крові

Громадяни, які мають хвороби крові чи кровотворних органів, мають право на відстрочку від мобілізації.

Але це право надається тільки тоді, коли стан військовозобов’язаного громадянина на ВЛК діагностований як швидко прогресуючий та некомпенсований.

Які захворювання кровотворних органів звільняють від мобілізації

Серед хвороб крові та кровотворних органів, які звільняють від мобілізації – усі види анемій.

Крім того, до списку таких хвороб входять наступні захворювання:

порушення згортання крові;

пурпура (ідіопатична, тромбоцитопенічна);

геморагічні стани (підвищена кровоточивість);

агранулоцитоз;

хвороби селезінки;

порушення із залученням імунного механізму (усі види саркоїдозу, імунодефіцити).

Нагадаємо, ми раніше писали про те, з якими інфекційними хворобами ТЦК не мобілізує.

Також ми повідомляли про те, з якими хворобами можуть мобілізувати.