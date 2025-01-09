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Мобилизуют ли с анемией — болезни крови и отсрочка

9 января 2025 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Болезни крови как повод для отсрочки от мобилизации - когда не призывают
Больной анемией с врачом. Фото: utcc.gov.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Анемия и другие болезни крови и кроветворных органов предоставляют военнообязанным гражданам право на отсрочку. Но мобилизация невозможна только при условии, что состояние такого больного признано как быстро прогрессирующее и некомпенсированное.

Об этом говорится в материале издания "Главком".

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Граждане, имеющие болезни крови или кроветворных органов, имеют право на отсрочку от мобилизации.

Но это право предоставляется только тогда, когда состояние военнообязанного гражданина на ВВК диагностировано как быстро прогрессирующее и некомпенсированное.

Какие заболевания кроветворных органов освобождают от мобилизации

Среди болезней крови и кроветворных органов, которые освобождают от мобилизации - все виды анемий.

Кроме того, в список таких болезней входят следующие заболевания:

  • нарушение свертываемости крови;
  • пурпура (идиопатическая, тромбоцитопеническая);
  • геморрагические состояния (повышенная кровоточивость);
  • агранулоцитоз;
  • болезни селезенки;
  • нарушения с вовлечением иммунного механизма (все виды саркоидоза, иммунодефициты).

Напомним, мы ранее писали о том, с какими инфекционными болезнями ТЦК не мобилизует.

Также мы сообщали о том, с какими болезнями могут мобилизовать.

болезнь отсрочка военнообязанные заболевания кровь

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