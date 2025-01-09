Болезни крови как повод для отсрочки от мобилизации - когда не призывают

Больной анемией с врачом. Фото: utcc.gov.ua

Анемия и другие болезни крови и кроветворных органов предоставляют военнообязанным гражданам право на отсрочку. Но мобилизация невозможна только при условии, что состояние такого больного признано как быстро прогрессирующее и некомпенсированное.

Об этом говорится в материале издания "Главком".

Читайте также:

Отсрочка из-за болезни крови

Граждане, имеющие болезни крови или кроветворных органов, имеют право на отсрочку от мобилизации.

Но это право предоставляется только тогда, когда состояние военнообязанного гражданина на ВВК диагностировано как быстро прогрессирующее и некомпенсированное.

Какие заболевания кроветворных органов освобождают от мобилизации

Среди болезней крови и кроветворных органов, которые освобождают от мобилизации - все виды анемий.

Кроме того, в список таких болезней входят следующие заболевания:

нарушение свертываемости крови;

пурпура (идиопатическая, тромбоцитопеническая);

геморрагические состояния (повышенная кровоточивость);

агранулоцитоз;

болезни селезенки;

нарушения с вовлечением иммунного механизма (все виды саркоидоза, иммунодефициты).

Напомним, мы ранее писали о том, с какими инфекционными болезнями ТЦК не мобилизует.

Также мы сообщали о том, с какими болезнями могут мобилизовать.