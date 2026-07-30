ДБР проводить масштабні обшуки у понад 100 ТЦК по всій Україні
Державне бюро розслідувань проводить масштабну спецоперацію "Чесний призов" у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки по всій Україні. Слідчі дії одночасно тривають у понад 100 ТЦК різних рівнів у більшості регіонів країни. Правоохоронці перевіряють факти корупції, сприяння ухиленню від мобілізації та можливого перевищення службових повноважень.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державне бюро розслідувань.
ДБР проводить спецоперацію "Чесний призов"
Зазначається, що операція проводиться у взаємодії з Генеральним штабом Збройних сил України. Основна увага слідчих зосереджена на можливих схемах сприяння ухиленню від мобілізації за грошову винагороду, а також на випадках перевищення службових повноважень військовослужбовцями ТЦК. Зокрема, перевіряються факти можливих побиттів і катувань військовозобов'язаних.
У Бюро наголосили, що йдеться не про реагування на окремий резонансний випадок, а про комплексне очищення системи територіальних центрів комплектування.
Після завершення слідчих дій ДБР очікує затримання окремих фігурантів та оголошення підозр у різних регіонах України.
Раніше Новини.LIVE з посиланням на ТЦК пояснювали, за яких умов їхні військовослужбовці можуть застосовувати кайданки та сльозогінний газ. Використання спецзасобів допускається лише у передбачених законом випадках. Відповідні повноваження мають військовослужбовці ТЦК, а не цивільні працівники центрів комплектування.
Також Новини.LIVE повідомляли, що поліція Івано-Франківської області заперечила інформацію про побиття військовозобов'язаного, який після контакту з працівниками ТЦК отримав переломи. Правоохоронці стверджують, що чоловік травмувався, намагаючись утекти, однак обставини інциденту продовжують з'ясовувати. Водночас за заявою потерпілого та повідомленням омбудсмена триває перевірка щодо можливого перевищення повноважень.
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