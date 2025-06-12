На Тернопільщині чоловік взяв гроші за вплив на ТЦК

Судове засідання. Ілюстративне фото: Freepik

У Тернопільській області чоловік взяв гроші за вплив на членів ТЦК та ВЛК. За це його засудили до трьох років позбавлення волі.

Про це інформує Тернопільська обласна прокуратура.

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Зазначається, що прокурори домоглися призначення реального покарання в апеляційному суді для обвинуваченого в отриманні у липні 2023 року 5 000 доларів США неправомірної вигоди для себе за вплив на членів ВЛК ТЦК та СП.

Отримавши гроші, чоловік мав вирішити питання щодо визнання особи тимчасово непридатним до проходження військової служби (ч. 2 ст. 369-2 КК України), сприянні військовозобов’язаному в незаконному переправленні через державний кордон України (ч. 1 ст. 332 КК України).

Вироком суду першої інстанції обвинувачений визнаний винуватим в інкримінованих йому злочинах, та засуджений до покарання у виді сплати 51 тис. грн штрафу (це менша сума, аніж розмір неправомірної вигоди) та 3 років позбавлення волі. Проте на підставі ст. 75 КК України обвинуваченого ще й звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням строком на 1 рік 6 місяців.

Прокурори оскаржили в апеляції вирок суду першої інстанції через його м’якість. Тернопільський апеляційний суд погодився з позицією прокурорів.

Вирок суду 1 інстанції в частині призначення покарання скасовано, ухвалено новий вирок, за яким обвинуваченого засуджено до 3 років позбавлення волі. Вирок суду набрав законної сили.

Скриншот повідомлення Тернопільської прокуратури

Нагадаємо, що нещодавно суд покарав чоловіка, який не прийшов за повісткою до ТЦК після проходження військово-лікарської комісії.

Крім того, у Закарпатській області працівники ТЦК мобілізували дитячого тренера з Миколаєва, який супроводжував дітей до табору.