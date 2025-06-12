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Главная ТЦК Мужчина взял деньги за влияние на ВВК и ТЦК — какое решение суда

Мужчина взял деньги за влияние на ВВК и ТЦК — какое решение суда

Ua en ru
Дата публикации 12 июня 2025 07:27
На Тернопольщине мужчина взял деньги за влияние на ТЦК
Судебное заседание. Иллюстративное фото: Freepik
Ключові моменти На Тернопольщине мужчина взял деньги за влияние на ТЦК — детали

В Тернопольской области мужчина взял деньги за влияние на членов ТЦК и ВВК. За это его приговорили к трем годам лишения свободы.

Об этом информирует Тернопольская областная прокуратура.

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На Тернопольщине мужчина взял деньги за влияние на ТЦК — детали

Отмечается, что прокуроры добились назначения реального наказания в апелляционном суде для обвиняемого в получении в июле 2023 года 5 000 долларов США неправомерной выгоды для себя за влияние на членов ВВК ТЦК и СП.

Получив деньги, мужчина должен был решить вопрос о признании лица временно непригодным к прохождению военной службы (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины), содействии военнообязанному в незаконной переправке через государственную границу Украины (ч. 1 ст. 332 УК Украины).

Приговором суда первой инстанции обвиняемый признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях, и приговорен к наказанию в виде уплаты 51 тыс. грн штрафа (это меньшая сумма, чем размер неправомерной выгоды) и 3 лет лишения свободы. Однако на основании ст. 75 УК Украины обвиняемый еще и освобожден от отбывания назначенного наказания с испытанием сроком на 1 год 6 месяцев.

Прокуроры обжаловали в апелляции приговор суда первой инстанции через его мягкость.Тернопольский апелляционный суд согласился с позицией прокуроров.

Приговор суда 1 инстанции в части назначения наказания отменено, вынесен новый приговор, по которому обвиняемый приговорен к 3 годам лишения свободы. Приговор суда вступил в законную силу.

ТЦК ВЛК
Скриншот сообщения Тернопольской прокуратуры

Напомним, что недавно суд наказал мужчину, который не пришел по повестке в ТЦК после прохождения военно-врачебной комиссии.

Кроме того, в Закарпатской области работники ТЦК мобилизовали детского тренера из Николаева, который сопровождал детей в лагерь.

суд наказание ВВК ТЦК и СП судебные решения
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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