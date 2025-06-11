Сумах чоловік, який має трьох дітей, не прийшов за повісткою до ТЦК — що вирішив суд

Судова зала. Ілюстративне фото: Freepik

У Сумах чоловік, який має трьох дітей, не прийшов за повісткою до ТЦК після проходження військово-лікарської комісії. Суд його покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у грудні 2022 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. У липні 2023 року він отримав повістку, однак до територіального центру комплектування не з’явився.

У суді обвинувачений частково визнав свою провину. Він пояснив, що, на його переконання, мав право на відстрочку як батько трьох дітей. Хоча одна дитина вже досягла повноліття, чоловік наполягав, що родина зберігала статус багатодітної через продовження навчання старшої дитини і відповідне посвідчення було чинним до січня 2025 року. Крім того, у той час його дружина проходила післяопераційну реабілітацію, і він фактично опікувався дітьми.

Також обвинувачений зазначив, що працює на підприємстві ТОВ "КБ "Укрспецмаш", яке належить до критичної інфраструктури, й очікує на рішення про бронювання.

Утім, суд роз’яснив, що статус багатодітної родини сам по собі не гарантує відстрочку від мобілізації. Вона надається лише у випадках, коли особа фактично виховує трьох і більше неповнолітніх дітей. Крім того, реабілітація дружини не звільняє від обов’язку прибути до ТЦК.

Рішення суду

Суд врахував характер трудової діяльності підсудного, його нинішню зайнятість на стратегічно важливому підприємстві, відсутність попередніх судимостей і очікуване рішення щодо бронювання. У підсумку, замість реального позбавлення волі, його засудили до 1 року іспитового терміну.

А чоловік із Чигиринського району Черкаської області ухилився від мобілізації, відмовився отримувати повістку та ігнорував ТЦК.

Також ми писали, що у Черкаській області чоловік не схотів мобілізуватися. Своє рішення він пояснив тим, що видача повістки була порушенням закону.