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Головна ТЦК Чоловік відмовився від повістки й не прийшов у ТЦК — рішення суду

Чоловік відмовився від повістки й не прийшов у ТЦК — рішення суду

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Дата публікації: 11 червня 2025 00:33
Чоловік не схотів брати повістку та не прийшов до ТЦК та СП — як його покарав суд
Чоловік у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: antikor.com.ua

Чоловік із Чигиринського району Черкаської області ухилився від мобілізації. Він не схотів отримувати повістку й не з'явився до ТЦК та СП. За вчинене порушника притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це Суспільному повідомила речниця прокуратури Черкаської області Ірина Сакун.

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Деталі справи

У квітні 2023 року фігурант, якого визнали придатним до військової служби, відмовився від отримання повістки. Підстав для відстрочки він не мав, але заявив, що не хоче бути в лавах ЗСУ.

У визначений час до ТЦК та СП військовозобов'язаний не прийшов, хоча його попереджали про наслідки ігнорування цієї вимоги. Поважних причин для неявки в нього не було.

Рішення суду

Чоловіка визнали винним в ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. За вчинене він проведе у в'язниці три роки.

Нагадаємо, житель Львівщини у Viber повідомляв, коли та де військовослужбовці ТЦК та СП проводять заходи з оповіщення населення. За це його засудили до року випробувального терміну.

Також ми повідомляли, що на Одещині судили військовослужбовця, який під час сварки побив свою дружину. Чоловіка оштрафували.

суд мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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