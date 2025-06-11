Чоловік не схотів брати повістку та не прийшов до ТЦК та СП — як його покарав суд

Чоловік у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: antikor.com.ua

Чоловік із Чигиринського району Черкаської області ухилився від мобілізації. Він не схотів отримувати повістку й не з'явився до ТЦК та СП. За вчинене порушника притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це Суспільному повідомила речниця прокуратури Черкаської області Ірина Сакун.

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Деталі справи

У квітні 2023 року фігурант, якого визнали придатним до військової служби, відмовився від отримання повістки. Підстав для відстрочки він не мав, але заявив, що не хоче бути в лавах ЗСУ.

У визначений час до ТЦК та СП військовозобов'язаний не прийшов, хоча його попереджали про наслідки ігнорування цієї вимоги. Поважних причин для неявки в нього не було.

Рішення суду

Чоловіка визнали винним в ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. За вчинене він проведе у в'язниці три роки.

Нагадаємо, житель Львівщини у Viber повідомляв, коли та де військовослужбовці ТЦК та СП проводять заходи з оповіщення населення. За це його засудили до року випробувального терміну.

Також ми повідомляли, що на Одещині судили військовослужбовця, який під час сварки побив свою дружину. Чоловіка оштрафували.