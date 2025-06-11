Мужчина не захотел брать повестку и не пришел в ТЦК и СП — как его наказал суд

Мужчина отказался от повестки и не пришел в ТЦК — решение суда
Мужчина из Чигиринского района Черкасской области уклонился от мобилизации. Он не захотел получать повестку и не явился в ТЦК и СП. За совершенное нарушителя привлекли к уголовной ответственности.
Об этом Суспільному сообщила пресс-секретарь прокуратуры Черкасской области Ирина Сакун.
Детали дела
В апреле 2023 года фигурант, которого признали пригодным к военной службе, отказался от получения повестки. Оснований для отсрочки он не имел, но заявил, что не хочет быть в рядах ВСУ.
В определенное время в ТЦК и СП военнообязанный не пришел, хотя его предупреждали о последствиях игнорирования этого требования. Уважительных причин для неявки у него не было.
Решение суда
Мужчину признали виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации. За совершенное он проведет в тюрьме три года.
Напомним, житель Львовщины в Viber сообщал, когда и где военнослужащие ТЦК и СП проводят мероприятия по оповещению населения. За это его приговорили к году испытательного срока.
Также мы сообщали, что в Одесской области судили военнослужащего, который во время ссоры избил свою жену. Мужчину оштрафовали.
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