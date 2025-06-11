Мужчина не захотел брать повестку и не пришел в ТЦК и СП — как его наказал суд

Мужчина в ТЦК и СП. Фото иллюстративное: antikor.com.ua

Мужчина из Чигиринского района Черкасской области уклонился от мобилизации. Он не захотел получать повестку и не явился в ТЦК и СП. За совершенное нарушителя привлекли к уголовной ответственности.

Об этом Суспільному сообщила пресс-секретарь прокуратуры Черкасской области Ирина Сакун.

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Детали дела

В апреле 2023 года фигурант, которого признали пригодным к военной службе, отказался от получения повестки. Оснований для отсрочки он не имел, но заявил, что не хочет быть в рядах ВСУ.

В определенное время в ТЦК и СП военнообязанный не пришел, хотя его предупреждали о последствиях игнорирования этого требования. Уважительных причин для неявки у него не было.

Решение суда

Мужчину признали виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации. За совершенное он проведет в тюрьме три года.

Напомним, житель Львовщины в Viber сообщал, когда и где военнослужащие ТЦК и СП проводят мероприятия по оповещению населения. За это его приговорили к году испытательного срока.

Также мы сообщали, что в Одесской области судили военнослужащего, который во время ссоры избил свою жену. Мужчину оштрафовали.