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Головна ТЦК На Львівщині чоловік у Viber попереджав про ТЦК — як покарав суд

На Львівщині чоловік у Viber попереджав про ТЦК — як покарав суд

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Дата публікації: 10 червня 2025 10:02
У Шептицькому чоловік через Viber злтвав дані ТЦК — що вирішив суд
Військові біля авто. Ілюстративне фото: Армія.Inform

У Шептицькому (раніше Червоноград) Львівської області чоловік через месенджер  Viber поширював інформацію про дати і місце проведення військовослужбовцями ТЦК заходів з оповіщення. Суд його покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що чоловік із весни до осені 2024 року адміністрував групу в месенджері Viber з назвою "Погода у Яворівському районі".

Під виглядом "погодної тематики" у чаті регулярно з’являлися повідомлення про місце та час роботи представників територіальних центрів комплектування. Адміністратор не тільки не видаляв ці публікації, а й особисто поширював частину з них, фактично допомагаючи уникати оповіщення осіб, які підлягали мобілізації.

Розглядаючи справи, суд дійшов висновку, що ці дії створювали перешкоди для законної роботи військових органів і підривали мобілізаційні заходи, що є загрозою для національної безпеки в умовах воєнного стану.

Рішення суду

Як покарання чоловіку призначили п’ять років позбавлення волі, проте звільнили від реального ув’язнення з випробувальним терміном на один рік.

Упродовж цього часу він має співпрацювати з органами пробації, повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

Також суд ухвалив конфіскувати два мобільні телефони, які використовувалися для адміністрування групи.

А у Карлівському районі Полтавської області жінка вдарила працівника ТЦК і отримала вирок суду.

Також ми писали, що в Одесі засудили жінку за розголошення у Telegram інформації про місця, де працювали військові ТЦК. 

Львів Львівська область Viber мобілізація ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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