Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Война Новости Экономика Спорт Видео
ИндустрииПогодаВойскоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноЕвровидение1ШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмПромоРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияХроникиКухняЕвровидениеАвтоЭксклюзивТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК На Львовщине мужчина в Viber предупреждал о ТЦК — как наказал суд

На Львовщине мужчина в Viber предупреждал о ТЦК — как наказал суд

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 10:02
В Шептицком мужчина через Viber крал данные ТЦК - что решил суд
Военные возле авто. Иллюстративное фото: Армия.Inform

В Шептицком (ранее Червоноград) Львовской области мужчина через мессенджер Viber распространял информацию о датах и месте проведения военнослужащими ТЦК мероприятий по оповещению. Суд его наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

В материалах суда указано, что мужчина с весны до осени 2024 года администрировал группу в мессенджере Viber с названием "Погода в Яворовском районе".

Под видом "погодной тематики" в чате регулярно появлялись сообщения о месте и времени работы представителей территориальных центров комплектования. Администратор не только не удалял эти публикации, но и лично распространял часть из них, фактически помогая избегать оповещения лиц, подлежащих мобилизации.

Рассматривая дела, суд пришел к выводу, что эти действия создавали препятствия для законной работы военных органов и подрывали мобилизационные мероприятия, что является угрозой для национальной безопасности в условиях военного положения.

Решение суда

В качестве наказания мужчине назначили пять лет лишения свободы, однако освободили от реального заключения с испытательным сроком на один год.

В течение этого времени он должен сотрудничать с органами пробации, сообщать об изменении места жительства или работы.

Также суд постановил конфисковать два мобильных телефона, которые использовались для администрирования группы.

А в Карловском районе Полтавской области женщина ударила работника ТЦК и получила приговор суда.

Также мы писали, что в Одессе осудили женщину за разглашение в Telegram информации о местах, где работали военные ТЦК.

Львов Львовская область Viber мобилизация ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации