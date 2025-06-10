В Шептицком мужчина через Viber крал данные ТЦК - что решил суд

На Львовщине мужчина в Viber предупреждал о ТЦК — как наказал суд
В Шептицком (ранее Червоноград) Львовской области мужчина через мессенджер Viber распространял информацию о датах и месте проведения военнослужащими ТЦК мероприятий по оповещению. Суд его наказал.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В материалах суда указано, что мужчина с весны до осени 2024 года администрировал группу в мессенджере Viber с названием "Погода в Яворовском районе".
Под видом "погодной тематики" в чате регулярно появлялись сообщения о месте и времени работы представителей территориальных центров комплектования. Администратор не только не удалял эти публикации, но и лично распространял часть из них, фактически помогая избегать оповещения лиц, подлежащих мобилизации.
Рассматривая дела, суд пришел к выводу, что эти действия создавали препятствия для законной работы военных органов и подрывали мобилизационные мероприятия, что является угрозой для национальной безопасности в условиях военного положения.
Решение суда
В качестве наказания мужчине назначили пять лет лишения свободы, однако освободили от реального заключения с испытательным сроком на один год.
В течение этого времени он должен сотрудничать с органами пробации, сообщать об изменении места жительства или работы.
Также суд постановил конфисковать два мобильных телефона, которые использовались для администрирования группы.
А в Карловском районе Полтавской области женщина ударила работника ТЦК и получила приговор суда.
Также мы писали, что в Одессе осудили женщину за разглашение в Telegram информации о местах, где работали военные ТЦК.
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