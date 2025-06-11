Сумах мужчина, имеющий троих детей, не пришел по повестке в ТЦК - что решил суд

Судебный зал. Иллюстративное фото: Freepik

В Сумах мужчина, который имеет троих детей, не пришел по повестке в ТЦК после прохождения военно-врачебной комиссии. Суд его наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в декабре 2022 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе. В июле 2023 года он получил повестку, однако в территориальный центр комплектования не явился.

В суде обвиняемый частично признал свою вину. Он пояснил, что, по его убеждению, имел право на отсрочку как отец троих детей. Хотя один из них уже достиг совершеннолетия, мужчина настаивал, что семья сохраняла статус многодетной из-за продолжения обучения старшего ребенка, и соответствующее удостоверение действовало до января 2025 года. Кроме того, в то время его жена проходила послеоперационную реабилитацию, и он фактически занимался детьми.

Также обвиняемый отметил, что работает на предприятии ООО "КБ "Укрспецмаш", которое относится к критической инфраструктуре, и ожидает решения о бронировании.

Впрочем, суд разъяснил, что статус многодетной семьи сам по себе не гарантирует отсрочку от мобилизации. Она предоставляется только в случаях, когда лицо фактически воспитывает трех и более несовершеннолетних детей. Кроме того, реабилитация жены не освобождает от обязанности прибыть в ТЦК.

Решение суда

Суд учел характер трудовой деятельности подсудимого, его нынешнюю занятость на стратегически важном предприятии, отсутствие предыдущих судимостей и ожидаемое решение по бронированию. В итоге, вместо реального лишения свободы, его приговорили к 1 году испытательного срока.

А мужчина из Чигиринского района Черкасской области уклонился от мобилизации, отказался получать повестку и игнорировал ТЦК.

Также мы писали, что в Черкасской области мужчина не захотел мобилизоваться. Свое решение он объяснил тем, что выдача повестки была нарушение закона.