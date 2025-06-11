На Закарпатті мобілізували дитячого тренера — що кажуть в ТЦК

Перевірка документів. Ілюстративне фото: Слідство. Інфо

У Закарпатській області працівники ТЦК мобілізували дитячого тренера з Миколаєва, який супроводжував дітей до оздоровчо-тренувального табору. Раніше він перебував у розшуку, як ухилянт.

Ситуацію роз'яснила пресслужба Закарпатського ТЦК та СП у Facebook.

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За словами представників ТЦК, чоловік був доставлений до районного військкомату у Рахові, як особа, яка перебувала у розшуку за порушення правил військового обліку.

"Він не з’явився за повісткою у визначені строки, тому з 12 березня 2025 року вважався таким, що ухиляється від виконання обов’язків військового обліку", — йдеться у повідомленні.

Там уточнили, що будучи тренером у приватній спортивній школі, чоловік "знав про те, що перебуває в розшуку", але вирішив супроводжувати групу дітей на спортивний збір, усвідомлюючи, що його можуть призвати в будь-який момент.

У ТЦК розповіли, що після його доставки до військкомату він пройшов ВЛК, де його визнали придатним до служби.

"В умовах війни відповідальність перед державою не може бути вибірковою. Закон однаковий для всіх — незалежно від посади, професії чи громадської думки", — додали в пресслужбі.

Скриншот допису ОТЦК та СП

Що сталося

Днями у соцмережах повідомили, що співробітники ТЦК затримали дитячого тренера з Миколаєва, який супроводжував дітей до оздоровчо-тренувального табору на Закарпатті.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові працівник ТЦК побив шкільного вчителя.

Прокурор та адвокат чоловіка висловили свої точки зору на ситуацію.