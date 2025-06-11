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Главная ТЦК На Закарпатье ТЦК мобилизовал тренера, который сопровождал детей

На Закарпатье ТЦК мобилизовал тренера, который сопровождал детей

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Дата публикации 11 июня 2025 21:43
На Закарпатье мобилизовали детского тренера - что говорят в ТЦК
Проверка документов. Иллюстративное фото: Слідство.Інфо
Ключові моменти Мобилизация тренера на Закарпатье Что произошло

В Закарпатской области работники ТЦК мобилизовали детского тренера из Николаева, который сопровождал детей в оздоровительно-тренировочный лагерь. Ранее он находился в розыске, как уклонист.

Ситуацию разъяснила пресс-служба Закарпатского ТЦК и СП в Facebook.

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По словам представителей ТЦК, мужчина был доставлен в районный военкомат в Рахове, как лицо, которое находилось в розыске за нарушение правил воинского учета.

"Он не явился по повестке в определенные сроки, поэтому с 12 марта 2025 года считался уклоняющимся от выполнения обязанностей воинского учета", — говорится в сообщении.

Там уточнили, что будучи тренером в частной спортивной школе, мужчина "знал о том, что находится в розыске", но решил сопровождать группу детей на спортивный сбор, осознавая, что его могут призвать в любой момент.

В ТЦК рассказали, что после его доставки в военкомат он прошел ВВК, где его признали годным к службе.

"В условиях войны ответственность перед государством не может быть выборочной. Закон одинаков для всех — независимо от должности, профессии или общественного мнения", — добавили в пресс-службе.

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Скриншот поста ОТЦК и СП

Что произошло

На днях в соцсетях сообщили, что сотрудники ТЦК задержали детского тренера из Николаева, который сопровождал детей в оздоровительно-тренировочный лагерь на Закарпатье.

Напомним, недавно в Харькове работник ТЦК избил школьного учителя.

Прокурор и адвокат мужчины высказали свои точки зрения на ситуацию.

дети военный учет мобилизация ТЦК и СП детский лагерь
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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