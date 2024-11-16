Уникнути мобілізації — у Сумах чоловік знайшов спосіб як це зробити і отримав покарання

Засуджений. Ілюстративне фото: Pinterest

У Сумах чоловік кілька разів отримував повістки від Територіального центру комплектування (ТЦК), але ігнорував їх. Аби в подальшому уникнути нових викликів до військкомату, він влаштувався працювати на підприємство критичної інфраструктури.

Про це пише ТСН з посиланням на вирок суду.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що чоловік з 2022 року неодноразово отримував повістки, але так і не з'явився до ТЦК.

На суді він пояснив, що не хоче служити в армії, "оскільки не має необхідної військової підготовки та має проблеми зі здоров'ям".

Також було встановлено, що підсудний працевлаштувався у водоканал, щоб отримати бронювання та уникнути призову.

Чоловік визнав свою провину та розкаявся.

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали справи, вирішив прозначити чоловіку покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

А на Полтавщині теж чоловік ухилився від військової служби, проігнорувавши повістку, та не з'явився до ТЦК. Суд визнав його винуватим.

Раніше ми писали, що суд на Дніпропетровщині прийняв рішення у справі ухилянта, який відмовився служити в ЗСУ через те, що "нікому не обіцяв захищати Україну" та мав поганий стан здоров'я.