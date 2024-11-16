Уникнути мобілізації — у Сумах чоловік знайшов спосіб як це зробити і отримав покарання

Чоловік вигадав спосіб, як уникнути мобілізації — його засудили
У Сумах чоловік кілька разів отримував повістки від Територіального центру комплектування (ТЦК), але ігнорував їх. Аби в подальшому уникнути нових викликів до військкомату, він влаштувався працювати на підприємство критичної інфраструктури.
Про це пише ТСН з посиланням на вирок суду.
Деталі справи
У матеріалах суду вказано, що чоловік з 2022 року неодноразово отримував повістки, але так і не з'явився до ТЦК.
На суді він пояснив, що не хоче служити в армії, "оскільки не має необхідної військової підготовки та має проблеми зі здоров'ям".
Також було встановлено, що підсудний працевлаштувався у водоканал, щоб отримати бронювання та уникнути призову.
Чоловік визнав свою провину та розкаявся.
Рішення суду
Суд, розглянувши матеріали справи, вирішив прозначити чоловіку покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.
А на Полтавщині теж чоловік ухилився від військової служби, проігнорувавши повістку, та не з'явився до ТЦК. Суд визнав його винуватим.
Раніше ми писали, що суд на Дніпропетровщині прийняв рішення у справі ухилянта, який відмовився служити в ЗСУ через те, що "нікому не обіцяв захищати Україну" та мав поганий стан здоров'я.
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