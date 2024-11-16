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Чоловік проігнорував повістку і не прийшов до ТЦК — рішення суду

16 листопада 2024 08:02
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Мобілізація в Україні — на Полтавщині чоловік проігнорував повістку
Оформлення документів у ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

На Полтавщині чоловік ухилився від військової служби, проігнорувавши повістку, та не з'явився до ТЦК. Суд визнав його винуватим.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку Диканського районного суду Полтавської області йдеться про те, що у травні 2024 року обвинувачений пройшов ВЛК та був визнаний придатним до служби. Чоловіка заздалегідь також попередили про необхідність явки до ТЦК у відповідний термін для призову на службу.

Проте за повісткою військовозобов'язаний не з'явився, не маючи поважних причин.

На судовому засіданні чоловік свою вину визнав повністю та розкаявся. Він підтвердив, що не з'явився 24 червня 2024 року до відділу для призову під час мобілізації.

Рішення суду

Детально вивчивши  матеріали справи, суд визнав чоловіка винуватим у злочині та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки.

Нагадаємо, суд на Дніпропетровщині прийняв рішення у справі ухилянта, який відмовився служити в ЗСУ через те, що "нікому не обіцяв захищати Україну" та мав поганий стан здоров'я. 

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області двоє військовослужбовців незаконно копіювали дані бійців своєї частини. Суд виніс вирок.

Полтавська область військовий призов ВЛК ТЦК та СП бойова повістка судові рішення

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