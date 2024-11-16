Мобилизация в Украине — в Полтавской области мужчина проигнорировал повестку

Оформление документов в ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

На Полтавщине мужчина уклонился от военной службы, проигнорировав повестку, и не явился в ТЦК. Суд признал его виновным.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В приговоре Диканьского районного суда Полтавской области говорится о том, что в мае 2024 года обвиняемый прошел ВВК и был признан годным к службе. Мужчину заранее также предупредили о необходимости явки в ТЦК в соответствующий срок для призыва на службу.

Однако по повестке военнообязанный не явился, не имея уважительных причин.

На судебном заседании мужчина свою вину признал полностью и раскаялся. Он подтвердил, что не явился 24 июня 2024 года в отдел для призыва по мобилизации.

Решение суда

Детально изучив материалы дела, суд признал мужчину виновным в преступлении и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Напомним, суд на Днепропетровщине принял решение по делу уклоняющегося, который отказался служить в ВСУ из-за того, что "никому не обещал защищать Украину" и имел плохое состояние здоровья.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области двое военнослужащих незаконно копировали данные бойцов своей части. Суд вынес приговор.