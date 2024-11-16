Избежать мобилизации — в Сумах мужчина нашел способ как это сделать и получил наказание

Осужденный. Иллюстративное фото: Pinterest

В Сумах мужчина несколько раз получал повестки от Территориального центра комплектования (ТЦК), но игнорировал их. Чтобы в дальнейшем избежать новых вызовов в военкомат, он устроился работать на предприятие критической инфраструктуры.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на приговор суда.

Читайте также:

Детали дела

В материалах суда указано, что мужчина с 2022 года неоднократно получал повестки, но так и не явился в ТЦК.

На суде он пояснил, что не хочет служить в армии, "поскольку у него нет необходимой военной подготовки, а также имеет проблемы со здоровьем".

Кроме того, было установлено, что подсудимый трудоустроился в водоканале, чтобы получить бронирование и избежать призыва.

Мужчина признал свою вину и раскаялся.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела, решил назначить мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы.

А на Полтавщине мужчина тоже уклонился от военной службы, проигнорировав повестку и не явился в ТЦК. Суд признал его виновным.

Ранее мы писали, что суд на Днепропетровщине принял решение по делу уклониста, который отказался служить в ВСУ из-за того, что "никому не обещал защищать Украину" и имел плохое состояние здоровья.